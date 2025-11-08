同点弾直後、ベンチでもらった言葉

米大リーグのドジャースは、ワールドシリーズ連覇を達成。敵地トロントでブルージェイズと激闘を繰り広げた第7戦では、ミゲル・ロハス内野手が9回に同点ソロを放った。ベンチに戻ると大谷翔平投手から「あと10年は僕と一緒にプレーするんだから」とのメッセージを受け取ったが、その時に見せた表情が話題になっている。

ロハスは3-4の9回1死の場面で、左翼スタンドへ同点ソロを叩き込んだ。敗戦の危機からチームを救うと延長11回、ウィル・スミスに決勝ソロが飛び出し、2年連続の世界一に輝いた。

米ポッドキャスト番組「ザ・ダグアウト・ディスカッション」に出演したロハスは、この場面を回想。同番組のYouTubeチャンネルで公開された。

司会を務めるクリス・ローズ氏から「ダグアウトの選手たちはなんと言っていた？」と問われると、同僚とのやり取りに加え、大谷からの言葉を明かした。

同点本塁打を放ったロハスがヘルメットを戻していると、大谷が駆け寄り「ミギー、君は引退できない。あと10年僕とプレーするんだ」と言われたことを告白。ロハスは「ショウヘイ、僕はもう歳だ。あと10年プレーできるかは分からないけど、来年は絶対一緒にプレーするよ」と返し、「凄くクールな出来事だった」と回想した。

同番組は大谷に声をかけられた実際のシーンも公開。少し笑って感無量の表情を浮かべるロハスにネット上から「え、泣ける」「試合中に言うってのが更にアツくていいね」「ロハスでもこんな表情する事あるのか」「ロハスの表情を見てあれっ？ってなったわ こんな事言ってたんだ…」など感激のコメントが寄せられた。



