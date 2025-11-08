4児の母・hitomi、5歳三男とオーバーオールでディズニー満喫のプライベートショット「微笑ましい」「めっちゃお似合い」
4児の母で歌手のhitomi（49）が7日、自身のインスタグラムを更新。三男（5）とオーバーオールコーデでディズニーランドを楽しんだ様子を披露した。
【写真】「微笑ましい」5歳三男とディズニーランドを満喫するhitomi
hitomiは「三男がお休みだったのでディズニーランドへ。この間は娘とDハロでしたが、今回は三男のペースに合わせてほのぼのディズニーを楽しみました！」と報告。
「パレードでは、"ミッチー（ミッキー）"と声援を送っておりました笑。一番好きなのはウエスタンリバー鉄道。トーマスの世界でいうと、ジェームスみたいな赤い列車に乗りました 美女と野獣も大好きになったみたいで、"これ、あと3回くらい乗りたい！"と言っていました。（人気でそんなに乗れるものじゃないんだよ、と心でつぶやきつつ…）やっぱり、ディズニーは楽しい、自分も楽しんでますが、何より子ども達の感動している横顔を見るのが好き」と親子のほほ笑ましい時間を振り返った。
この投稿にファンからは「ほのぼのディズニー微笑ましい」「hitomi母ちゃん最高です！」「オーバーオールコーデ、めっちゃお似合いでカワイイですね〜」などのコメントが寄せられている。
hitomiは、2008年に長女を出産。2度の離婚後、14年6月に一般男性と再々婚し、同年11月に第2子となる長男、16年10月に次男、20年7月に三男を出産した。
