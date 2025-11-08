“3児の母”近藤千尋、秋服ミニスカコーデに反響「スタイル良すぎ」「最強ママ」
モデルの近藤千尋が7日、自身のインスタグラムを更新。秋らしいミニスカートコーデを披露し、ファンから「スタイル良すぎ」「最強ママ」と絶賛の声が寄せられている。
【写真】近藤千尋のミニスカコーデほか、秋服姿を見る
近藤は投稿で「秋服たち」「今週もお疲れ様でしたっ たくさん働いた1週間！ 私は仕事が大好きだ笑笑」とコメント。ブラウンのふんわりニットにレザーのミニスカートを合わせたスタイルや、ジャケットとブーツを組み合わせたシックなコーデなど、秋の装いを複数枚の写真で紹介した。
これらの姿にはファンから「全部かわいい」「スタイル良すぎ」「美しくてスタイル抜群」「最強ママ」といった声が相次いでいる。
近藤はジャングルポケットの太田博久と2015年に結婚。3人の娘を育てる“3児の母”としても知られている。
引用：「近藤千尋」インスタグラム（＠chipichan.1215）
