小泉成器は、『サロンセンス』シリーズより「ハイスピードイオンバランスドライヤー（KHD-B500）」を発売しました。カラーはミストベージュ・フロストブラックの2色。実売価格は2万4200円（税込）。

「ハイスピードイオンバランスドライヤー（KHD-B500）」

記事のポイント 強力な風で髪をすばやく乾かしながら、イオンの力で髪の静電気を抑えて、まとまりのあるなめらかな髪へ導きます。髪を乾かす時間がストレスに感じている方は試してみてはいかがでしょうか。

本製品は、プラスとマイナスのイオンを発生させる「イオンバランステクノロジー」を搭載。髪全体の静電気を中和し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、なめらかな髪へ導きます。

↑「イオンバランステクノロジー」を搭載。

↑髪にたまった静電気を除去します。

ハイスピードブラシレスDCモーター搭載し、最大約10万回転/分の高速回転でパワフルな風を届けます。風量は5段階で調節可能。

同社従来品（KHD-9802）と比べてドライ時間を約60％短縮し、面倒なドライヤータイムをストレスフリーにします。

また、3つのモード（HOT/SCALP/AUTO HOT＆COOL）＋COOLモード搭載。温風と冷風を交互に当てることで、髪に過剰な熱を与えるのを防ぎ、スタイリングしやすくします。

小泉成器 「ハイスピードイオンバランスドライヤー（KHD-B500）」 実売価格：2万4200円（税込）

