１１月８日の京都５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝９頭立て）は単勝１番人気だったクリスチャン・デムーロ騎手＝栗東＝騎乗のアドマイヤシュラ（牝、栗東・友道康夫厩舎、父エピファネイア）がゴール前でグイッと抜け出し、デビュー戦を飾った。勝ち時計は１分４７秒２（良）。

道中は内ラチ沿いの好位を追走。ラスト１ハロン手前で前を行くホウオウモチーヴ（牡、栗東・矢作芳人厩舎、父サートゥルナーリア）、フレッチャアズーラ（牝、栗東・四位洋文厩舎、父イスラボニータ）の間に進路を見つけると、Ｃデムーロ騎手の仕掛けに反応し、力強く加速する。最後まで脚色は鈍ることなく、２着に半馬身差をつけた。

Ｃデムーロ騎手は「ゲートの出が甘かったですが、中団ですごく上手に競馬してくれた。馬群の中でもしっかり追走して、素質を感じています。今後が楽しみになる内容でした」と高く評価した。

同馬は母のアドマイヤミヤビ、兄のアドマイヤテラも重賞ホースという良血。この２頭など一族の多くを管理する友道調教師は「２頭の間を割って、勝負根性があるね。小さいけどパワーと精神力がある。チップでも動けていたけど、軽い芝ではさらに動く。体が小さな馬なので、今後は様子を見ながら考えます」と見通しを語った。