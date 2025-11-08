歌手・和田アキ子が８日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに１０００回」（土曜・午前１１時）に生出演した。

和田は今月２日、総合司会を務めるＴＢＳ系情報バラエティー番組「アッコにおまかせ！」（日曜・前１１時４５分）が来年３月で放送終了することを発表した。「おまかせ！」は２０年９月２７日「３５周年スペシャル」放送回で「生放送バラエティー番組で同一司会者による放送年数の最長記録」としてギネス世界記録に認定された。

このギネス記録を受け、和田は、１９９０年４月７日にスタートした「アッコのいいかげんに１０００回」について「ふと思ったんですけど、この『いいかげんに１０００回』もなんだかんだ３６年やらせていただいているんです」と切り出し「おまかせ！と一番違うのは、ずっとセブン―イレブンさん１社提供なんです。ラジオ１社提供で生放送をずっとやってってギネスとかないのかな」と明かした。

その上で「セブン―イレブン」に「ずっとやってくださっているんです。ありがたいじゃないですか」と感謝。さらに「聴いてくださっているみなさんのおかげですからこれからもどうぞよろしくお願いします」とリスナーにメッセージを送っていた。