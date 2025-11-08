ビジュアルインパクト抜群のパッケージ！HIPSHOP『ドラゴンボールZ』アンダーウェア 第4弾

日常を鮮やかに彩り楽しく過ごせるアイテムを展開するブランド【HIPSHOP(ヒップショップ)】が、世界中で愛されるアニメ『ドラゴンボールZ』とコラボレーション！

第四弾として、人造人間たちとの死闘を繰り広げた「セル編」より、全て新規描き下ろしイラストの12ラインナップが登場します。

2025年11月14日(金)より、HIPSHOP各店、公式オンラインストアなどで発売されます。

HIPSHOP『ドラゴンボールZ』アンダーウェア 第4弾

価格： ADULT SIZE 各2,800円(税込) ／ KIDS SIZE 各2,500円(税込)

発売日：2025年11月14日(金)

予約開始日：2025年11月7日(金) ※HIPSHOPオンラインストアのみ

販売店舗：HIPSHOP各店、HIPSHOP公式オンラインストア、ZOZOTOWN、Rakuten ONLINE STORE

“DRAGON BALL Z Series”に待望の第4弾が登場し、全36種類にパワーアップ！

アンダーパンツのボディには、汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープする、速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用しています。

隠れたファッションを楽しめるインナーアイテムはギフトにも最適です☆

DRAGON BALL Z Series 4th Edition (ADULT)

価格：各2,800円(税込)

サイズ：M(ウエスト76〜84cm)、L(ウエスト84〜94cm)、LL(ウエスト94〜104cm)

「セル編」に登場する12ラインナップが、全て新規描き下ろしイラストで登場！

Z戦士たちを苦しめた人造人間たちや、未来から来た「トランクス」など、エピソードを代表するキャラクターが揃います。

ラインナップ：

「人造人間16号」「人造人間17号」「人造人間18号」「人造人間19号」「人造人間20号」「第一形態セル」「パーフェクトセル」「トランクス」「超サイヤ人トランクス」「超サイヤ人ベジータ」「超サイヤ人2 孫悟飯」「孫悟空」(新デザイン)

パッケージはキャラクターのイメージをモチーフに組み上げた、ビジュアルインパクト抜群のデザイン。

眺めているだけでシリーズを楽しめる、集めたくなるパッケージに仕上げられています。

DRAGON BALL Z Series 4th Edition (KIDS)

価格：各2,500円(税込)

サイズ：KIDS 110(ウエスト49〜55cm)、KIDS 130(ウエスト53〜59cm)

第4弾では、新しいキッズサイズが6ラインナップ登場。

キッズコレクションも全15種類と選べる幅が広がり、親子での会話やチームでお揃いにするなど、様々なシーンで活用できます！

ラインナップ：

「パーフェクトセル」「トランクス」(未来)「超サイヤ人 トランクス」(未来)「超サイヤ人ベジータ」「超サイヤ人2 孫悟飯」「孫悟空」

HIPSHOPオリジナル完全限定生産ショッパー

店頭で『ドラゴンボールZ』とのコラボレーション商品をお買い上げのお客様には、HIPSHOPオリジナル完全限定生産ショッパーをプレゼント！

第4弾の「SON GOHAN vs PERFECT CELL Version」または、「CELL SAGA CHARACTERS Version」いずれかがもらえます。

※無くなり次第終了となります。

※おひとり様1回のお会計につき1枚までとさせていただきます。

DRAGON BALL Z Series (全36種)

第1弾から第3弾までのラインナップも好評販売中です。

第4弾の登場により、アダルトサイズは全36種、キッズサイズは全15種の壮大なコレクションとなりました！

アンダーパンツだからこそ、大好きなキャラクターといつも一緒にいられます。

『ドラゴンボールZ』を愛する全てのファンたちへ向けたコレクションです！

HIPSHOPの『ドラゴンボールZ』コラボレーション第4弾「セル編」の紹介でした。

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

