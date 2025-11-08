所ジョージが描き下ろし！『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』20周年記念 純金カード

テレビ東京で放送中の人気長寿番組『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』が、2025年に放送20周年を迎えました。

これを記念し、金きゃらじゃぱんより“所ジョージさん直筆アート”を純金で刻んだ「20周年記念純金カード」が発売されています。

遊び心あふれるデザインと純金の輝きが融合した、特別な記念品です。

『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』20周年記念 純金カード

発売日：2025年10月21日

販売場所：金きゃらじゃぱん公式オンラインストア、他提携先

価格：各50,000円(税込)

放送20周年という節目に、“所さんらしい遊び心”を形にした公式ライセンス商品が登場しました。

所ジョージさんの直筆イラストの“手描きの温かみ”を、永久に色褪せない純金の輝きに封じ込めたアートピースです。

遊び心とクラフトマンシップが融合した黄金のアート

ラインナップは全3種類。

いずれも材質は純金で、サイズは約86×54mmのクレジットカードサイズ、重量は0.5グラムです。

ミクロン単位のレーザー印刷技術により、筆跡の揺らぎやインクの濃淡まで忠実に再現されています。

カードの裏面には番組ロゴが刻まれており、高級感のあるパッケージに収められています。

ユニークな3種のデザイン

1枚目は、所さんが本企画のために描き下ろしたオリジナルデザイン。

独自の世界観とユーモアが溢れるイラストです。

さらに、番組内の人気コーナー〈そこんトコロ宿直室〉で生まれたキャラクターも登場。

こちらは「オドリコブタ」のデザインです。

そして、同じく人気コーナーから生まれた「カッパ巻き」のイラストも純金仕様になりました。

放送20年の軌跡を“手のひらサイズの記念品”として未来へ残す純金カード。

ファンにとって特別な“黄金の記念品”となりそうです。

『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』20周年記念 純金カードの紹介でした。

