女優の北川景子（39）が8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で息子役を演じている俳優の板垣李光人からのメッセージに応えた。

板垣はこの日、都内で初の絵本「ボクのいろ」（Gakken）発売記念読み聞かせイベントを開催。北川に絵本をプレゼントしたといい、「母上としてご一緒しているので、現場でお会いしたら僕が読み聞かせてもらおうかなと思っています」といたずらっぽく笑った。

北川は「絵本作家デビューの板垣李光人、『ばけばけ』母役・北川景子に“現場で読み聞かせてもらおうかな”」と題した記事を引用。「読み聞かせるよー！いくらでも！（笑）」と応じた。

「娘も息子も李光人くんの描く絵の美しさに見入っていたよ」と明かし、「子どもたちにものびのびと自分の色を見つけて欲しいと思いました。子どもを持つ親御さんにはぜひ読んで欲しい絵本です」と板垣の絵本をアピールした。

これに対し「とても可愛らしい親子のやり取り なんて尊いんでしょう」「すてき」「いい絵本って大人が読んでも“発見”があったりしますよね」などの声が寄せられた。