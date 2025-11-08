スマートフォン向けゲーム「ポケモンＧＯ」の大規模イベントが７日、長崎市の長崎水辺の森公園を中心に始まった。

国内外からトレーナーと呼ばれる多くの参加者が訪れ、ポケモン（ポケットモンスター）を探しながら市内各地を巡った。９日まで。（野平貴）

ポケモンＧＯは世界各地で開かれるイベント「ワイルドエリア」が人気で、九州では昨年開催された福岡に続いて２回目。福岡では国内外から約３万６０００人が集まり、約４２億円の経済効果があったという。

完売した有料チケットの購入者が対象で、参加者はここでしか出会えない珍しいポケモンなどを捕まえることができる。ＪＲ長崎駅や長崎スタジアムシティなどにもポケモン関連の装飾が施され、イベントを開催。県庁前ではポケモンをモチーフにした龍踊（じゃおどり）も披露された。

カナダから夫婦で参加したサンドラ・ドルゴさん（３０）は、世界中のイベントに参加し、ポケモンを「ゲット」しているといい、「イベントに参加するために長崎へ来た。写真で見たとおりきれいな場所で人も優しい」と話した。

ゲームを運営するナイアンティックの河村悠生シニアディレクターは「ポケモンＧＯを通じて、長崎の素晴らしい歴史や文化、景色などを体験してもらいたい」としている。