¡Ú¥Ð¥ì¡¼¡Û¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼Ãæ´ÖÈ¯É½ ºÇÂ¿35295É¼¤ÏWDÌ¾¸Å²°¤Î¿åÄ®ÂÙÅÎ¡¢½÷»Ò¤ÏNECÀîºê¤Î»³ÅÄÆóÀé²Ú
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎSV¥ê¡¼¥°¤Ï2026Ç¯1·î31Æü¡¢2·î1Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¡Ö¥¨¥à¥Ã¥È presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE¡×¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÎÃæ´ÖÈ¯É½¤ò¤·¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë2025Ç¯ÅÙ¡¡ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê
ºÇÂ¿35295É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿WDÌ¾¸Å²°¤Î¿åÄ®ÂÙÅÎ¡Ê24¡Ë¤Ï¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¤È¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅêÉ¼´ü´Ö¤Ï11·î24Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢28Æü¤Ë·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú½÷»Ò¡Û¢¨¾å°Ì5¿Í¤ÈÆÀÉ¼¿ô
¢£¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È
1¡Ë¥í¥¶¥Þ¥ê¥¢¡¦¥â¥ó¥Á¥Ù¥ì¥ë¡Ê¥Ç¥ó¥½¡¼¡Ë6044
2¡ËµÜÉôÍõÍü¡ÊÉ±Ï©¡Ë5789
3¡ËµÈÉðÈþ²Â¡ÊSAGAµ×¸÷¡Ë2644
4¡Ë¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥Á¥Í¥í¡¦¥Ì¥ï¥«¥í¡¼¥ë¡ÊNECÀîºê¡Ë2640
5¡Ë²ÏËó¿´³¤¡ÊÉ±Ï©¡Ë1485
¢£¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼
1¡Ë»³ÅÄÆóÀé²Ú¡ÊNECÀîºê¡Ë18188
2¡Ë¹ÓÌÚºÌ²Ö¡ÊSAGAµ×¸÷¡Ë9875
3¡ËºÙ¾Â°½¡ÊPFU¡Ë4669
4¡Ë°ËÆ£Ëã½ï¡ÊÉ±Ï©¡Ë4535
5¡ËÊ¿»³»íÕÁ¡ÊSAGAµ×¸÷¡Ë4389
¢£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼
1¡Ëº´Æ£½ÊÇµ¡ÊNECÀîºê¡Ë17519
2¡ËÏÂÅÄÍ³µª»Ò¡ÊNECÀîºê¡Ë12952
3¡ËÌîÃæÎÜ°á¡ÊÉ±Ï©¡Ë10844
4¡ËËÌÁë°¼²»¡ÊSAGAµ×¸÷¡Ë10594
5¡ËÎÓ¶×Æà¡ÊÂçºåMV¡Ë6773
¢£¥»¥Ã¥¿¡¼
1¡ËÃæÀî¤Ä¤«¤µ¡ÊNECÀîºê¡Ë 8489
2¡Ë±É³¨Î¤¹á¡ÊSAGAµ×¸÷¡Ë4244
3¡Ë»³²¼ÍÚ¹á¡Ê·²ÇÏ¡Ë4125
4¡ËËüÂå¿¿ÆàÈþ¡ÊSAGAµ×¸÷¡Ë4053
5¡Ë´äºê¤³¤è¤ß¡Êºë¶Ì¾åÈø¡Ë4037
¢£¥ê¥Ù¥íL
1¡Ë´äß·¼Â°é¡Êºë¶Ì¾åÈø¡Ë7343
2¡ËÀ¾Â¼ÌïºÚÈþ¡ÊSAGAµ×¸÷¡Ë6931
3¡ËÊ¡Î±·ÅÈþ¡ÊÉ±Ï©¡Ë 6070
4¡Ë¾¾²¬²êÀ¸¡ÊÅì¥ì¼¢²ì¡Ë5656
5¡ËÀ¾ºê°¦ºÚ¡ÊÂçºåMV¡Ë5111
¡ÚÃË»Ò¡Û¢¨¾å°Ì5¿Í¤ÈÆÀÉ¼¿ô
¢£¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È
1¡ËµÜ±º·ò¿Í¡ÊWDÌ¾¸Å²°¡Ë32044
2¡ËÀ¾ÅÄÍ»Ö¡ÊÂçºå£Â¡Ë25286
3¡Ë¥Ð¥ë¥È¥·¥å¡¦¥¯¥ì¥¯¡ÊÅìµþGB¡Ë14216
4¡Ë¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥à¥»¥ë¥¹¥¡¼¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë9037
5¡Ë¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡ÊÆüÅ´ºæBZ¡Ë6220
¢£¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼
1¡Ë¾®Ìî»ûÂÀ»Ö¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë25593
2¡Ë»³Æâ¾½Âç¡ÊÂçºå£Â¡Ë21588
3¡ËÑ£ÅÄÎ¼ÂÀ¡ÊWDÌ¾¸Å²°¡Ë21086
4¡Ë郄¶¶·òÂÀÏº¡ÊSTINGS°¦ÃÎ¡Ë19802
5¡ËÀ¾ËÜ·½¸ã¡Ê¹ÅçTH¡Ë9570
¢£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼
1¡Ë¿åÄ®ÂÙÅÎ¡ÊWDÌ¾¸Å²°¡Ë35295
2¡ËÌøÅÄ¾ÍÎ¡ÊÅìµþGB¡Ë20732
3¡Ë郄¶¶Íõ¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë20074
4¡Ë¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¡ÊÂçºå£Â¡Ë17275
5¡Ë»³ºê¾´ÅÔ¡ÊWDÌ¾¸Å²°¡Ë13587
¢£¥»¥Ã¥¿¡¼
1¡Ë´ØÅÄÀ¿Âç¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë28879
2¡Ë¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥Ö¥ê¥¶¡¼¥ë¡ÊÂçºå£Â¡Ë15770
3¡ËÂçÂð¿¿¼ù¡ÊÆüÅ´ºæBZ¡Ë8609
4¡Ë±ÊÏª¸µµ©¡Ê¹ÅçTH¡Ë8333
5¡Ë¿¼ÄÅ±Ñ¿Ã¡ÊWDÌ¾¸Å²°¡Ë7923
¢£¥ê¥Ù¥í
1¡Ë¾®ÀîÃÒÂç¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë32376
2¡Ë»ÔÀî·òÂÀ¡ÊWDÌ¾¸Å²°¡Ë17735
3¡Ë»³ËÜÃÒÂç¡ÊÂçºå£Â¡Ë16056
4¡ËÆ£Ãæñ¥»Ö¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë5932
5¡Ë¹â¶¶ÏÂ¹¬¡ÊSTINGS°¦ÃÎ¡Ë3376
