¡ÖJW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡×¡¢10·î2Æü¤Ë³«¶È¡¡¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼³«ºÅ
JRÅìÆüËÜ¤È¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢¡ÖJW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡×¤ò10·î2Æü¤Ë³«¶È¤·¤¿¡£
10·î23Æü¤Ë¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È²ñÄ¹¤ä¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥«¥×¥¢¡¼¥Î¼ÒÄ¹·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î´îÀªÍÛ°ìÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢³«¶È¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
JW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎºÇ¾åµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È²ñÄ¹¤ÎÁÄÉã¤Ë¤¢¤¿¤ë¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥é¡¼¥É¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È»á¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆàÎÉ¤Ë¼¡¤¤¤Ç2¸®ÌÜ¡¢¼óÅÔ·÷¤Ë¤Ï½é¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¡£
¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥·¥Æ¥£¤ÎÃÏ¾å30³¬¡¦ÃÏ²¼3³¬·ú¤Æ¤ÎÊ£¹çÅïµÆîÂ¦¤Î¤¦¤Á¡¢22³¬¤«¤é30³¬ÉôÊ¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£ÆâÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Yabu Pushelberg¡Ê¥ä¥Ö¡¦¥×¥Ã¥·¥§¥ë¥Ð¡¼¥°¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¹âÎØ¤ÎÉ÷·Ê¤ä¡ÖÁµ¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÆüËÜ¤é¤·¤¤¿¼¤¤Íõ¿§¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥é¡¼¤È¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿Á¡ºÙ¤«¤Ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤¿¡£¥²¥¹¥È¤¬Ê¸²½Åª¤ÊÉý¤Î³È¤¬¤ê¤ò·Ð¸³¤·¡¢¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¸þ¾å¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤¿¡£
¥í¥Ó¡¼¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¶õÃæ¤ËÉâÍ·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¥Ä¥ê¡¼¥Ï¥¦¥¹¡×¤òÇÛ¤·¡¢¥Á¥§¥³¤Î¥¬¥é¥¹¥á¡¼¥«¡¼Lasvit¤Ë¤è¤ëÌÚ¤ÎÍÕ¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥¬¥é¥¹¥¢¡¼¥È¤È¥Õ¥£¥«¥¹¡¦¥¹¥È¥ê¥¯¥¿¤ÎÌÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Á³¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£°ì³Ñ¤Ë¤ÏâÔÁÛ¤Î¶õ´Ö¤È¤Ê¤ë¡ÖSerene Space¡Ê¥»¥ê¡¼¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¡×¤òÀß¤±¤ë¡£
µÒ¼¼¿ô¤Ï¥¹¥¤¡¼¥È30¼¼¤ò´Þ¤à200¼¼¤Ç¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤äÉÙ»Î»³¡¢¹ÄµïÊýÌÌ¤Ê¤É¤òÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¡£¥¹¥¤¡¼¥È¤ò´Þ¤à9¼¼¤ò¥¢¥¸¥¢½é¤È¤Ê¤ë¡ÖJW¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥ë¡¼¥à¡×¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÍ½Ìó¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Àß¤¨¤äÀìÍÑ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£µÍÂØ¼°¤ÎÉÓ¤Î¥Ü¥È¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤äÃÝÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥Ð¥¹¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î»ÈÍÑÎÌºï¸º¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
27³¬¤Ë¤Ï¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¤òÀß¤±¡¢ÀìÇ¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤Û¤«¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë±þ¤¸¤¿·Ú¿©¤ä°ûÎÁ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥¹¥¤¡¼¥È¤Ê¤É¥é¥¦¥ó¥¸¥¢¥¯¥»¥¹ÉÕ¤¤ÎµÒ¼¼¤Ë½ÉÇñ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Ü¥ó¥ô¥©¥¤¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥¨¥ê¡¼¥È²ñ°÷°Ê¾å¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
28³¬¤Î²°Æâ¥×¡¼¥ë¤«¤é¤Ï¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ê¤É¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¡£¡ÖSPA by JW¡×¤Ç¤Ï¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¸þ¤±¤ÎÌµÎÁ¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖFamily by JW¡×¤Ç¤ÏÅÉ¤ê³¨¤äÀÞ¤ê»æ¤Ê¤É¤âÄó¶¡¤¹¤ë¡£
ÎÁ°û»ÜÀß¤Ï¡¢ÆüËÜÎÁÍý¡Ö²Ú¹á¡×¡¢¥â¥À¥óÃÏÃæ³¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖSefino¡Ê¥»¥Õ¥£¡¼¥Î¡Ë¡×¤ä¥ß¥·¥å¥é¥ó¥·¥§¥Õ´Æ½¤¤Î³äË£ÎÁÍý¡ÖSaki¡Êºé¡Ë¡×¡¢¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¥Ð¡¼¡ÖLe Cres¡Ê¥ë¡¦¥¯¥ì¥¹¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î6¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥Ð¡¼¡ÖJW Bar¡×¤òÀß¤±¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¹¤µ400Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆüËÜ½é¤Î270ÅÙLED¥¦¥©¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë²ÄÆ°¼°¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò´°È÷¤·¤¿¡ÖJW¥Ü¡¼¥ë¥ë¡¼¥à¡×¤ä6¤Ä¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤âÈ÷¤¨¤ë¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡¢JRÉÊÀî¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±ØÄ¾·ë¡£ÅÔ±ÄÀõÁðÀþ¡¦µþµÞÀþÀô³Ù»û±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬¡£