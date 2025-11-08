北斗晶、ロスで無人運転車に遭遇し驚愕「未来をこの目で見た感じ」

タレントの北斗晶が7日に自身のアメブロを更新。アメリカ・ロサンゼルスで無人運転の車に遭遇した際のエピソードをつづった。

この日、北斗は「明日の仕事が早いので今日は大阪に前入りです」と大阪へ前乗りしたことを報告。続けて、数日前に夫でタレントの佐々木健介が特製のキムチちゃんこ鍋を振る舞ってくれたことに触れ「この味は、パパしか出せない美味しさです！！」「毎日でも食べたい美味しさ」と絶賛した。

また、ロサンゼルス旅行の思い出も振り返り、ショッピングモールでは孫・寿々ちゃんの服ばかり見てしまうといい「女の子を育てた事のない私は可愛い柄の服とか、ピラピラした服とか見るだけでも楽しくてね〜結果、ショッピングモールで買ったものはすーちゃんの服ばかりになっちゃいました」と明かした。

さらに「私がロスで1番驚いた事」として、無人で走る車に遭遇したエピソードを報告。友人から「あれ無人で走ってる車」と教えられ「無人！？」と衝撃を受けた様子をつづった。

その車は「ちゃんと赤信号で止まって青信号になればモタモタせずに走り出す」といい「時代は、本当にここまで来たかと」「未来をこの目で見た感じ」とコメント。一方で「心配性の人には、やっぱりまだ怖いかも」と本音も吐露し「凄い時代ですね」とづづった。