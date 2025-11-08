AMIAYA¡¦AMI¡¢¥¤¥±¥á¥óÉ×¡õ0ºÐÂ©»Ò¤È¤Î´é½Ð¤·²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡ÖÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/08¡Û¥Ä¥¤¥ó¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦AMIAYA¤ÎAMI¤¬11·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¡¦KENNY¤ÈÄ¹ÃË¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
AMI¤Ï¡ÖFamily trip days in Hyuga easy vibes and full hearts¡×¡ÊÆü¸þ»Ô¤Ø¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¡Ë¤È±Ñ¸ì¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢KENNY¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤ÆË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦µÜºê¸©Æü¸þ»Ô¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄÁý¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤ÈÁÛ¤¤¤òµ¤·¡¢AMI¤ÈKENNY¤¬Ä¹ÃË¤ò°ì½ï¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢KENNY¤ÈÄ¹ÃË¡¢Ä¹ÃË¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î²ÈÂ²¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
AMI¤Ï1988Ç¯11·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£»Ð¡¦AYA¤È¶¦¤Ë¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¡¼¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ä¥¤¥ó¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦AMIAYA¤È¤·¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢DJ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ÖTERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020¡×¤ËµÈ¸¶·ò»Ê¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿KENNY¤È2022Ç¯7·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢2025Ç¯7·î11Æü¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡AMI¡¢É×¡õÂ©»Ò¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
