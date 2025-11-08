辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの笑顔に反響「癒やし」「天使」
【モデルプレス＝2025/11/08】タレントの辻希美が11月6日、自身のブログを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの笑顔を公開し、反響が寄せられている。
【写真】第5子出産のタレント「毎日癒し」生後3ヶ月次女
辻は「目が合うたびにニコッと笑ってくれる夢」とつづり、ソファの上に敷いてあるうさぎ型の布団から笑顔でカメラ目線を送る夢空ちゃんの写真を投稿。更に辻は「ほーんとに可愛い。毎日癒し」と、可愛くて仕方ない様子を記している。
この投稿に「癒しの笑顔」「可愛すぎる」「愛情たっぷり」「天使」「幸せが溢れてる」とコメントが集まっている。
辻は、杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
