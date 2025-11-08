「今日好き」中島結音、タンクトップで胸元強調「セクシー」「憧れのボディ」と反響
【モデルプレス＝2025/11/08】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音が11月7日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つタンクトップ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】恋リア出身美女「セクシー」胸元強調タンクトップ姿
中島は「みゅーじかりーしとった人」とつづり、以前存在したSNS「Musically」のように、歌に合わせリップシンクをする様子を次々と違うアングルで映した動画を公開。体にぴったりとしたタンクトップを身に着けており、上からのアングルでは胸の谷間がのぞいている。また別の投稿では、タンクトップにルーズなパンツを合わせたカジュアルなコーディネートで、美しい体のラインとウエストを見せている。
この投稿に「セクシー」「目が釘付け」「かっこいい」「スタイル最強」「雰囲気違う」「ミュージカリー懐かしい」「憧れのボディ」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
