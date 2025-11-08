Bang & Olufsen¤Î100¼þÇ¯µÇ°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÃThe Centennial Collection
2025Ç¯11·î¤ËÀßÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBang & Olufsen¡Ê¥Ð¥ó¥° & ¥ª¥ë¥Õ¥»¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤ÆÆÃÊÌ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£µÇ°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖThe Centennial Collection¡Ê¥»¥ó¥Æ¥Ë¥¢¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥µ¥¦¥ó¥É¤òÄÉµá¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¿ô¡¹¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛBang & Olufsen¤Î100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¼Ì¿¿11ÅÀ¡Ë
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢Bang & Olufsen¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê3À½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖBeoplay H100¡×¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖBeosound A5¡×¡¢¡ÖBeosound A9 5th Gen¡×¤òºÆ²ò¼á¤·¤¿¤â¤Î¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤È¸½Âå¤Î¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
The Centennial Collection
Century Red¤ÈBlue¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë»È¤Ã¤¿¡ÖBeoplay H100 Century Brown¡×
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§272,000±ß
¥«¥Ð¡¼¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤ÈChestnut Brown¤Î¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥é¥Õ¥£¥¢¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖBeosound A5 Century Weave¡×
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§233,000±ß
Bang & Olufsen¤¬1980Ç¯Âå¤Ë·Ç¤²¤¿Èþ³Ø¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡ÖBeosound A9 Century Blue¡×
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§686,400±ß
¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎBang & OlufsenÀµµ¬Å¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¼è¤ê°·¤ï¤ì¤ë¡£
