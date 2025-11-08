「ちょっと図々しいな…」ママ友のLINEにモヤッとする私→心が狭いだけ？投稿に共感集まる【ママリ】

この記事では、あるママ友のLINEの言い方が気になるという投稿を紹介します。「明日の都合いかがですか？」とママ友からLINEが来たという投稿者さん。しかし、その内容は「公園に行くか、投稿者さんのお家に遊びに行こうと思っている」というものでした。誘ってもいないのに勝手に家を選択肢に入れられていたことに驚いたそう。以前からそのママ友の言い方にモヤモヤすることがあったそうで、今回のLINEも自分が気にしすぎなだけなのかさまざまな意見を聞いて見たいそうです。

ママ友のLINEでの言い方が気になる…

私が気にしすぎなのでしょうか？

最近仲良くなったママ友Aさんなのですが、前から少し引っかかる物の言い方をする方でした。でも私が気にしすぎる性格だからだろうし、悪気はないだろうし、気にしてしまう私が良くないんだろうな、といろんな場面で前向きに考えてきました。でも1週間前、「明日のご都合いかがですか？公園に行ったり、もしくは（私）さんのおうちに遊びに行こうと思っているのですが」とLINEがきまして、第一印象としては、なんか図々しい言い方だな…と気になってしまいました。こちらの都合は聞いてくれてるけど、行こうと思ってるって…なんか決定事項みたいな(*´-`)

他のママ友さんたちだと、こういう「ん？」と思うことがないので、余計にAさんの配慮があるようなないような言い方が引っかかってしまいます。皆さんからみて、こういうLINEが来た時は、どう思いますか？私が気にしすぎる性格なので、他の方のお気持ちを聞いてみたいです。 出典：

ママ友から来た何気ないLINEにモヤモヤしたという投稿者さん。お互いの家を行き来するような関係性ならそれほど気にならないのかもしれませんが、いきなり家に来ようとされたらちょっと警戒してしまいますよね。



もしかしたら深い意味はなく、ママ友との関わり方がよくわからなかったり、LINEで敬語も交えて伝えようとすると言い回しが少し変になってしまったということも？

ママ友のLINEにさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

ご都合いかがですか？って聞いときながら〇〇さんのお家に遊びに行こうと思ってるのですがってなんで勝手に行く設定で話進めてるん！？てなります😂図々しいし距離置いてシレッとフェードアウトします笑 出典：

わたしやわたしの周りの人なら、

公園か天気によってはどちらかのお家はどうですか？

みたいな感じですかね…

そして、おそらく特別理由なければ誘った方が自分の家に招く前提で話をします

気にし過ぎではなく、わたしもそんなライン来たら「ん？」と思います😂 出典：

ママリでは図々しい、気にしすぎではなく違和感を感じるといった声が寄せられていました。家で遊びたいのであればとりあえず相手の家ではなく自分の家を提案するものですよね。ママ友と言えども失礼がないようにと誰しも考えるはず。



いきなり相手の家を指定してくるというのは投稿者さんに限らず、世のママたちでも違和感を感じるようです。このできごとだけでママ友の全てを判断することはできないとは思うのですが、今後の付き合い方を考える判断材料にはなるのかもしれませんね。

