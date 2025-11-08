Season 3の放送が始まったTVアニメ『SPY×FAMILY』。本日11月8日（土）の23：00より放送開始となる「バスジャック編」ビジュアルが公開された。



本作は遠藤達哉原作の漫画作品。集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」にて2019年3月より連載がスタートし、現在では総PV数6億超え、数々のマンガ賞にも輝き、最新コミックス16巻までのシリーズ累計発行部数が3800万部を突破している。

2023年10月より放送を開始したTVアニメSeason2も大好評のうちに幕を閉じ、同年12月22日に全国383館で公開を迎えた『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』は公開3日間で、興行収入12億円を突破と好調なスタートを切り、2025年8月25日時点で興行収入63.2億円と大ヒットを記録。10月からはファン待望のSeason 3も絶賛放送中でさらなる盛り上がりを見せる大人気作だ。



毎週土曜23：00よりテレ東系列ほかにて絶賛放送中のTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3。本日からついに「バスジャック編」に突入することを記念し、キャラクターデザイン嶋田和晃描き下ろしのバスジャック編ビジュアルが公開された。



正面をきりりと見つめ凛々しい表情のアーニャの周りには、同じくバスジャックに巻き込まれてしまったダミアン、ベッキー、エミール、ユーイン、ビル、ジョージらイーデン校生徒の面々が。足元にはバスジャック編のメイン舞台となるスクールバスも描かれ、本格スパイアクション映画さながらの緊張感あふれるビジュアルとなっている。



頼りになる大人たちが不在の中、子供たちはどのようにピンチに立ち向かうのかーー。シリアスとコメディが同居し、急展開が続く「バスジャック編」となっているので、ぜひお見逃しなく。



