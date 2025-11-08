お笑いコンビ「バッテリィズ」のエース（31）が7日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。芸名の名付け親だという“恩人”の人気芸人を明かした。

MCの笑福亭鶴瓶と「Kis―My―Ft2」藤ヶ谷太輔がゲストに近しい人にインタビューするなど取材を重ねた上で、スタジオでゲストの素顔に迫るトーク番組。ゲストのバッテリィズをよく知る人物として「ニッポンの社長」辻皓平が登場した。

コンビと辻は、芸人らによる草野球チーム「上方ホンキッキーズ」で出会った。当初はボケだったというエースは「野球一緒になるようになって僕のことイジってくれる。それを普通にやってたら“お前、ボケじゃなくてツッコミやろ”って。その一言で“変えてみよか”って」と辻の一言でツッコミに転身したと明かした。

相方の寺家も相談するなど、コンビが頼りにする先輩。「全て辻さんが教えてくれた。エースっていう名前も辻さんが付けてくれた」と明かした。

続けて「辻さんがエースって言ってくれなかったら、僕“たこ焼き”になるところでした」とした上で「僕は“たこ焼き”にしたかったんですけど、辻さんが“意味分からんやろ、バッテリィズのたこ焼きって”って（笑い）」と振り返った。