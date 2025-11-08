高気圧に覆われるため、西日本から北日本まで広く晴れるでしょう。雪が降っていた北海道も、天気は回復へと向かう予想です。午後は各地で雲が広がりやすくなりますが、天気の大きな崩れはないでしょう。九州では夜遅くから雨が降り始め、あすにかけては全国的に天気は下り坂となる見込みです。きょうの貴重な日差しを有効活用してください。

朝から晴れる所が多いですが、気温はあまり上がらず、最高気温はきのうより低くなる所が多いでしょう。特に関東から北では、きのうより大幅に低く、東京は最高気温16℃と11月中旬並みの肌寒さを感じられそうです。一方、西日本は20℃に届く所が多く、過ごしやすい陽気となりそうです。

＜きょう8日（土）の各地の予想最高気温＞

札幌： 4℃ 釧路： 5℃

青森：10℃ 盛岡：11℃

仙台：13℃ 新潟：15℃

長野：16℃ 金沢：17℃

名古屋：20℃ 東京：16℃

大阪：21℃ 岡山：20℃

広島：20℃ 松江：19℃

高知：23℃ 福岡：23℃

鹿児島：25℃ 那覇：29℃

あすは、前線を伴う低気圧の影響により、全国的に本降りの雨となるでしょう。関東を中心に、日中にかけても気温が上がらず、厚手の上着が活躍する一日となりそうです。

来週月曜日以降は日差しが戻り、晴れる日が続くでしょう。最高気温は概ね平年並みで、朝晩は西日本でも10℃に届かない日がありそうです。また、来週後半にかけて本州に近づくおそれがある台風26号の進路に関しては、最新の情報を確認するようにしてください。