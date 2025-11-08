SHOO・LA・RUE×あさひやま動物園♡かわいすぎる応援アイテムが登場！

北海道の人気スポット「あさひやま動物園」と、レディースブランド「SHOO・LA・RUE（シューラルー）」がコラボレーション！11月4日より順次発売される「あさひやま動物園応援商品」は、ホッキョクグマやレッサーパンダなど、動物園の人気者たちをモチーフにした心温まるアイテムばかり。売上の一部は「あさひやま“もっと夢”基金」に寄付され、動物園の未来を支えます。ファッションでかわいく社会貢献してみませんか？

SHOO・LA・RUE×あさひやま動物園の特別なコレクション

全国のショッピングセンターを中心に展開するSHOO・LA・RUEは、「大人の女性の日常に寄り添うトレンドファッション」を提案する人気ブランド。

今回は、あさひやま動物園の動物たちをテーマにしたオリジナルアイテムを多数ラインナップしています。かわいいアニマルデザインが魅力のシリーズは、着るだけで笑顔になれること間違いなし♡

売上の一部は動物園の新施設建設や整備、動物の購入などに活用される「あさひやま“もっと夢”基金」へ寄付されます。

旅の荷物がぐっと軽く♡グンゼの新ブラ「エアヴェールブラ」で叶える快適トラベル

ふわふわニットからスウェットまで♡おすすめアイテム紹介



ゆるアニマルふわふわジャカードニット

価格：4,489円

ホッキョクグマ、ゴマフアザラシ、エゾタヌキを描いた愛らしいプルオーバー。FREEサイズ展開で、カラーはグレー／ブルー／オレンジなど。

ワンポイント刺繍コーデュロイシャツ

価格：4,489円

胸元にレッサーパンダやエゾフクロウの刺繍を施した1枚。アイボリー・ベージュの2色展開、S～LLサイズ。

ポケット刺繍デニム

価格：4,989円

ホッキョクグマとキタキツネの線画刺繍入り。ブラックとネイビーの2色、S～LLサイズ。ストレートシルエットで大人かわいく着こなせます。

プリント裏起毛スウェット

価格：3,989円

園内MAP風や動物図鑑風デザインをプリントしたスウェット。アイボリー／チャコールグレー、S～LLサイズ展開。軽くて暖かい裏起毛素材で冬も快適。

ノルディック柄モールニット



価格：4,489円

キタキツネやエゾユキウサギ、シンリンオオカミをモチーフにした総柄ニット。S～LLサイズ、親子でリンクコーデも楽しめます♪

かわいく着て、動物たちの未来を応援♡

あさひやま動物園とSHOO・LA・RUEが届ける今回のコレクションは、ファッションを通じて動物たちを支援できる特別なライン。

かわいいデザインに癒されながら、未来の動物園づくりに貢献できるなんて素敵ですよね♡

一部店舗およびオンラインストアで順次販売中。お気に入りのアニマルモチーフを探して、冬のコーデをもっと楽しく彩りましょう。