芸能活動休止中のタレント、フワちゃん（年齢非公表）が7日、プロレスでの活動復帰宣言を行い、同日に所属を発表した女子プロレス団体「スターダム」の関連公式Xに登場し、決意を述べた。

フワちゃんは同団体の「スターダムワールド公式アカウント」に登場。ジャージー姿でバックステージコメントを発した。「皆さん、お久しぶりです、フワちゃんです」とハキハキと語り始め、一礼。活動休止の期間については「自分を振り返っている1年半でした。つらいこともたくさんあったし、腐りそうになりかけたこともたくさんありましたが、プロレスがあったから、私は腐らずに目標を持って夢を持ってここまで歩んでこれました」とコメントした。

フワちゃんは7日、自身のインスタグラムを通じて「皆様ご無沙汰しております、フワちゃんです！！ 昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました」と書き出した上でリングの上で土下座をする姿を公開。「この一年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました」と明かした。

「本日を持ちまして、女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！」と発表。「12月29日、両国国技館 この一年半の思いを、全てリングにぶつけます！！」と明かし、「成長した姿をお見せ出来るのを、心から楽しみにしてます！！！」と伝えた。

22年10月にプロレスデビューしており、翌23年4月にはデビュー2戦目を行っていた。

フワちゃんは昨年8月、SNSでお笑いタレント、やす子（27）への不適切な文言を含む投稿をした問題を受け、芸能活動休止を発表した。

◇ ◇ ◇

以下、コメント全文。

皆さん、お久しぶりです、フワちゃんです。

今日は久しぶりの、1年半ぶりの人前に立ち、ちょっと緊張しちゃったけどもすごく、皆さんに思いを伝えられてよかったです。

今、始まったばかりですけれども、しっかり強い、ちゃんと強く戦いを見せていくプロレスラーを見据えて、私はプロレスラーとしてこれから生きていきます。よろしくお願いします。

自分を振り返っている1年半でした。つらいこともたくさんあったし、腐りそうになりかけたこともたくさんありましたが、プロレスがあったから、私は腐らずに目標を持って夢を持ってここまで歩んでこれました。

本当にプロレスっていうものに夢をもらってるので、しっかり私も恩返しできるように引き続き頑張っていきます。