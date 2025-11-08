¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¡©¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×Ï¢¥É¥é¾ïÏ¢½÷Í¥àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¿¤¨¤µ¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é·â¤¿¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¡ÖÄç»Ò¤«¤é·Ù´±¤Þ¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ê¤¡¡×
±Ô¤¤»ëÀþ¤ÇÉ¸Åª¤ò¸«¤Ä¤á
¡¡Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¾ïÏ¢¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¤¬Ê·°Ïµ¤¤ò°ì¿·¤·¤¿à·ý½Æ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌò¼Ô¤Ï¡¡¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡¡¿¦¶È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¡Á¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Í·â¾ì¤Ç·ý½Æ¤ò»ý¤ÄÀ©Éþ»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î·Ù»¡¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¡¼¥Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Ç·Ù»¡´±¤ÎÉÙ±ÊÍ³Î¤Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÌÚÂ¼Â¿¹¾¡£±Ô¤¤»ëÀþ¤ÇÉ¸Åª¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¡©¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¤¿¤¨¤µ¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é·â¤¿¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö·ý½Æ¤¬»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÄç»Ò¤«¤é·Ù´±¤Þ¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¤â¤¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤«¥¢¥á¥É¥é½Ð¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÌÚÂ¼¤Ï 1996Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½é½Ð±é¡£99Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥ê¥ó¥° ºÇ½ª¾Ï¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç»³Â¼Äç»ÒÌò¤ò±é¤¸¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£¿¼¤ß¤¢¤ë±éµ»ÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢2016Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£