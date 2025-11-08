＜中間速報＞畑岡奈紗が単独首位 5連続バーディの荒木優奈ら1差追走
＜TOTOジャパンクラシック 3日目◇8日◇瀬田ゴルフコース 北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞日米共催大会の第3ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、畑岡奈紗がトータル14アンダー・単独首位に立っている。
1打差2位タイに申ジエ（韓国）と2番から5連続バーディを奪ったルーキーの・荒木優奈。2打差4位に山下美夢有、4打差5位には佐久間朱莉が続いている。古江彩佳と岩井千怜はトータル7アンダー・9位タイ。昨年覇者の竹田麗央、馬場咲希はトータル6アンダー・15位タイにつけている。勝みなみ、岩井明愛、吉田優利はトータル4アンダー・30位タイで後半を回っている。今大会の賞金総額は210万ドル（約3億2269万円）。優勝者には31万5000ドル（約4839万円）が贈られる。
