単独首位に立っている畑岡奈紗（撮影：佐々木啓）

写真拡大

＜TOTOジャパンクラシック　3日目◇8日◇瀬田ゴルフコース 北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞日米共催大会の第3ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、畑岡奈紗がトータル14アンダー・単独首位に立っている。

【LIVE】きょうの河本結さんはミニスカスタイル

1打差2位タイに申ジエ（韓国）と2番から5連続バーディを奪ったルーキーの・荒木優奈。2打差4位に山下美夢有、4打差5位には佐久間朱莉が続いている。古江彩佳と岩井千怜はトータル7アンダー・9位タイ。昨年覇者の竹田麗央、馬場咲希はトータル6アンダー・15位タイにつけている。勝みなみ、岩井明愛、吉田優利はトータル4アンダー・30位タイで後半を回っている。今大会の賞金総額は210万ドル（約3億2269万円）。優勝者には31万5000ドル（約4839万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>

＜速報中＞TOTOジャパンクラシック　リーダーボード
顔と名前で覚えよう！　女子プロテスト合格者一覧
シード獲得か？QT行きか？　国内女子崖っぷちランキング2025
山下美夢有の愛用アイアン　ヒール側が凹んでいるのはなぜ？≪写真≫
お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ〔ランキング〕