°ËÆ£¤Ï¥¸¡¦¥æ¥¢¥¤¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ÈÊÂ¤Ö¥È¡¼¥¿¥ë15¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç4Æü´Ö¤ò½ª¤¨¤¿¤¬¡¢¡Ö67¡×¤À¤Ã¤¿ºÇ½ªÆü¤Î¥¹¥³¥¢¤Ç¾¡¤ê98´üÀ¸¤Î¡È¼óÀÊ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¡£1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤«¤é½Ð¤¿ºÇ½ªÆü¤Ï¡ÖÅÓÃæ¤«¤é1°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤³¤ÎÀÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥é¥¦¥ó¥É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö°ìÈ¯¹ç³Ê¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼þ¤ê¤«¤é¤âÀª¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡Ê¹ç³Ê¤·¤¿¡Ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥×¥í¥Æ¥¹¥È¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¼Ô¤Ï¡¢11·îËö¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëQT¤Ç1¼¡¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¡£²¸·Ã¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤ÎÅÄÂ¼¤Ï¡¢¹ç³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¦¥ó¥É¸å¤Î¿´¶¤ò¡Ö¤Þ¤À¥É¥¥É¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤·¤«¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£»°¤ÄÊÔ¤ß+¥µ¥¤¥É¤Ï´¢¤ê¾å¤²¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¤«ÎÐ¡×¤Î·Ö¸÷¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÍú¤¡¢¤½¤Î¿§¤Ë¥Ø¥¢¥´¥à¤Î¿§¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¡È¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¡É¤È¤¤¤¦¸ÄÀÇÉ¤À¡£¤³¤³¤«¤é¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥×¥í¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡È¿Æ¹§¹Ô¡É¤â¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¼Â¤ò¸À¤¦¤ÈÆþ²ñ¼°¡Ê11·î8Æü¡Ë¤ÎÆü¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¡Ê¹ç³Ê¤ò¡Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£Êì¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñÆþ²ñ¤ÎÇ§Äê¾Ú¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÇ®Ãæ¡£¡Ö¼é¤ë¥×¥ì¡¼¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¡Ø¥´¥ë¥Õ¤Ï¹¶·âÅª¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡×¤È¾Ð¤¦¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¤Î¡ÖÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤òÀ©¤·¤¿µÈùõ¤Ï¡¢¡È·÷³°¡É¤Î30°Ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ºÇ½ªÆü¤Ë¡Ö68¡×¤ò½Ð¤·¡¢³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÆÀ°Õ¤ÊÉôÊ¬¤Ç¶ìÀï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤¤½éÆü¡¢2ÆüÌÜ¡¢3ÆüÌÜ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¹ç³Ê¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë²ÁÃÍ¤ÏÁý¤¹¡£¡Ö¤¤Î¤¦¡Ê3ÆüÌÜ¡Ë¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¹æµã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¾Ð´é¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡£ÌÜÉ¸¤Ï½Ð¿ÈÃÏ¡¦²Æì¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖµÜÎ¤Íõ¤µ¤ó¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏËÜÌ¾¤Î¡ÈâÃ²Æ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¥Þ¡¼¥Ê¡É¤òÅÐÏ¿Ì¾¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ï¥«¥¿¥«¥Ê¤Ç½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏËÜÌ¾¤Ç¡£¡Ê¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Þ¡¼¥Ê¤Ë¡Ë¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥¿¥«¥Ê¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¡£¤³¤Á¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¤ë¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¹â¹»3Ç¯À¸¤Î3¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Îå¤Þ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¹ç³Ê¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£°ËÆ£¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤Ã¤¤â¥Þ¡¼¥Ê¤È°ì½ï¤Ë¥Ï¥°¤ò¤·¤Æ¤è¤í¤³¤ó¤À¡£Ë¨ÍèÈþ¤âÉáÃÊ¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Æ¡¢»î¹çÁ°¤«¤éÆ±´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤Í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡Èå«¤Î¿¼¤µ¡É¤âÌÀ¤«¤¹¡£ÅÄÂ¼¤â¡Ö¡Ê»É·ã¤Ï¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±µéÀ¸¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄÌ¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÎå¤Þ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±µéÀ¸¤Î»Ò¤ÈÄÌ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£2019Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤«¤é¡¢µ¬Äê¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡ØºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È³«ºÅÇ¯ÅÙ4·î1Æü»þÅÀ¤ÇËþ17ºÐ°Ê¾å¤Î½÷»Ò¡Ù¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¹â¹»3Ç¯À¸¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¤½¤ÎÇ¯¤Ë¤ÏºûÀ¸Í¥²Ö¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¡¢À¾¶¿¿¿±û¤¬¹â¹»À¸¤Ç¹ç³Ê¡£¤Î¤Á¤ËÁ´°÷¤¬³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼¤òÀ©¤¹¤È¤¤¤¦¡ÈËºî¡É¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹â¹»À¸¤ÎºÇÂ¿¹ç³Ê¿Í¿ô¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÇ¯2²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤¿21Ç¯11·î³«ºÅ¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÃÝÅÄÎï±û¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡¢Èø´ØºÌÈþÍª¡¢º´Æ£¿´·ë¡¢¾®ÎÓÌ´²Ì¡¢Ý¯°æ¿´Æá¤Î6¿Í¤¬¡È¸½Ìò¹ç³Ê¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¹â¹»À¸¤Î¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤Ï¡¢º£²ó¤ÈÆ±¤¸JFE¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿23Ç¯¤ÎÀ¶ËÜÈþÇÈ¡ÊÅö»þ¡¢ÍÀ¹â3Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢2¿ÍÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡¦´ÖµÜµ±·û¡Ë
