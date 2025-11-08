「ユニクロ入ってみたけど…」矢田亜希子、友人とカフェ満喫のプライベートショット「おしゃれで素敵」「親近感湧きました」
俳優の矢田亜希子（46）が6日、自身のインスタグラムを更新。友人との買い物途中に立ち寄ったカフェでのプライベートショットを公開した。
【写真】「おしゃれで素敵」 矢田亜希子が披露したカフェ満喫のプライベートショット
投稿では、「バーニーズカフェのコーヒー最高 お友達とユニクロ入ってみたけど混みすぎてて何も買えずに出た」とコメントを添え、コーヒーカップを手にカウンター席でほほ笑む姿を披露。ブラックのライダースジャケットにロングスカート、白スニーカーを合わせた大人カジュアルなコーディネートが印象的だ。
フォロワーからは、「今日も可愛い」「おしゃれで素敵です」「ユニクロとかも行くのですね〜 今日も、その笑顔に癒されます」「矢田ちゃんがUNIQLO…驚き 親近感湧きました」「革ジャンがいいですね」など、ファッションセンスや飾らない姿に注目する声が多数寄せられた。
【写真】「おしゃれで素敵」 矢田亜希子が披露したカフェ満喫のプライベートショット
投稿では、「バーニーズカフェのコーヒー最高 お友達とユニクロ入ってみたけど混みすぎてて何も買えずに出た」とコメントを添え、コーヒーカップを手にカウンター席でほほ笑む姿を披露。ブラックのライダースジャケットにロングスカート、白スニーカーを合わせた大人カジュアルなコーディネートが印象的だ。
フォロワーからは、「今日も可愛い」「おしゃれで素敵です」「ユニクロとかも行くのですね〜 今日も、その笑顔に癒されます」「矢田ちゃんがUNIQLO…驚き 親近感湧きました」「革ジャンがいいですね」など、ファッションセンスや飾らない姿に注目する声が多数寄せられた。