モデルでタレントの益若つばささん（40）が2025年11月6日、自身のインスタグラムを更新。イメチェン後の白ニット×ロングヘア姿を披露した。

「New益若つばさになりたくて」

益若さんは、「髪の毛変えました」と切り出し、イメチェンした最新ショットや過去のヘアスタイがわかるショットなど、複数の写真を投稿した。

益若さんは「なんとこの1年で8回目イメチェンしてます。（全部まとめたから見てね）」とつづり、「見るたび別人やらせてもろてます。時を戻すことも可能です」とコメントを添えていた。

「この1年どんな40代を迎えようかなーとか考えながら、New益若つばさになりたくて新しい自分を探して1周全部やってみた結果、しっくりくるのがいつものミルクティーベージュのロングでした。笑」と振り返っていた。

最後は、「私はみんなが楽しく自分らしく生きることを応援してるよー！」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、肩と二の腕の部分が開いた白いニットを着用。髪の毛に手を添えて、カメラ目線で新ヘアスタイルを披露していた。11枚目では、過去の落ち着いたトーンのヘアスタイルを披露していた。15枚目では、白いワンピースを着用。明るい金色のロングヘアスタイルで微笑んでいた。

この投稿には、「どのつーちゃんもマジで可愛い」「いつまでも憧れのギャルって感じ」「あまりの綺麗さにAIかと思った」「天使すぎる」「透明感あって素敵」といったコメントが寄せられていた。