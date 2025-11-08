大阪・ＡＢＣテレビのニュース情報番組「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜・前９時３０分）が８日、生放送され、自身の公金還流疑惑で渦中にいる日本維新の会・藤田文武共同代表がパネリストとして出演。自民党との連立合意の柱となっている衆院議院定数の削減について見解を述べた。

政治ジャーナリストの青山和弘氏が「（臨時国会で定数削減を）野党が抵抗した時に、これをネタに衆議院を解散してはどうかっていうの（議論）は、自民党内とかにも出てるんですが、解散をすると維新としては、連立をもう一回仕切り直しになる可能性もある」と指摘。藤田氏は以下のように答えた。

藤田氏「解散は総理の専権事項なんで（一般論として）最後はそう決められるんでしょうけど。この件に限らず、我々が約束して正しいと思って突っ込んでいってね、理不尽につぶされたら解散したらいいと思いますよ」

社会学者の西田亮介氏に「（来年１月召集見込みの）通常国会冒頭に解散するんですか？」と問われると、藤田氏は「それは分かりません」と苦笑いしつ、続けた。

藤田氏「これ（衆院定数削減）やろうと思ったら、すぐできるんですよ。すごくシンプルな法律なんで。削減する…どこを削るって書くだけなんで。１ページか２ページの法律なんですね。だから議論の余地ってあんまりなくて。よく言われているのが『全部比例の５０（議席）じゃなくて、比例２０の選挙区３０（にするのはどうか』。選挙区を減らすってむちゃくちゃ大変なんですよ。多分モメまくるんですよね。『俺の選挙区はこうや』とか言うて、全国でもめまくるので。結局それ、まとまらないの分かってて言ってて。だから比例で５０削減するのが一番早い」

ＭＣ・東野幸治「手っ取り早くできると」

藤田氏「そう。なおかつですね、この十数年間、削減するという議論をやり続けてきて。民主党…当時の民主党、今の立憲と国民の人らがほとんどなんですけど…は、８０議席削減の法律を出しているわけですよ。８０議席ですよ！」

東野「なるほどね」

藤田氏「今回僕らが言ってるのは５０なんで。割り引いてるわけですよね。だから本当は反対しようがないと思ってるんですね」

野党の“変節”ぶりを批判していた。