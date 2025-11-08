金の価格上昇が、兵庫県三田市のふるさと納税返礼品にも影響――。

市は１０日から、返礼品で力を入れている純金製品１０品目すべてを１０〜２０％値上げする。５、９月に続く今年度３回目の寄付額改定だ。（渡部哲也）

市内には、東京に本社を置く三菱マテリアルの三田工場（テクノパーク）がある。精密な圧延技術で純金の名刺やしおり、カレンダーなどを手がけていることから、２０２３年夏から市の返礼品に加わった。

２４年には市が作製を依頼した純金トランプ（当時７７７万円）が、今年８月には新たに純金アート「風神雷神」（同５５万円）が返礼品となった。

純金製品は２４年度で１８５件、３０８８万円の寄付が寄せられた。今年度も好調で、１０月末現在、２０９件で２３８５万円に上る。９月でふるさと納税サイトのポイント付与が終了した「駆け込み」もあり、「風神雷神」では、８月に２件、９月に１０件の申し込みがあった一方で１０月は０件だった。

徐々に値上げしており、今回の改定で、純金トランプは１１００万円、風神雷神は７０万円になる。カレンダーも現在の６万円が７万５０００円に値上げとなる。

寄付の申し込みに影響することが考えられるが、公民連携推進課の山谷聡課長は「極力上げたくはないが、金相場の影響があるため、寄付額改定はやむを得ない」とし、「商品の魅力はあると思っているので、事業者と新商品を考えていきたい」と話している。

◇

三田市は９月、新たに純金のダムカードを返礼品に加えた。大阪・関西万博の開催に合わせて作成した「青野ダム」の限定デザインがすぐ配布終了となるほどの人気だったことに着目した。

カードは表面にダムの写真、裏面にダムの説明を記載している。価格は９万８０００円だが、１０日からの寄付額改定で１２万円になる。