小島瑠璃子、雰囲気が激変！金髪ショットにネット衝撃「驚いたわぁ」「いいけど、黒髪も好き」
タレントの小島瑠璃子（31）が6日、東京・中華人民共和国大使館で行われた「中国ドキュメンタリー映画祭」『名無しの子』完成披露試写会に登場。先月、芸能活動を2年半ぶりに再開すると発表してから初の公の場となり、金髪姿の最新ショットがネット上で話題となっている。
【写真多数】雰囲気が激変！金髪姿の小島瑠璃子 全身ショットなど
小島は中国へ留学していた経験もあり、今回スペシャルゲストとして竹内監督とともに登場。金髪姿で登場した小島は、芸能活動復帰の理由について聞かれると「もし、一緒にお仕事したいという方がいたらバラエティー番組だったり、文字を書くお仕事もやってみたいなと思いました」とにっこり。「お茶の勉強をしているんですけど、それを文字にしたいなと。記者のみなさん、お話しいただけるとありがたいです（笑）。バラエティーもぜひ（笑）」と呼びかけた。
小島は10月12日、自身のSNSで「およそ2年半にわたって芸能活動をおやすみさせていただいておりましたが、本日より活動を再開させていただきます」と報告。翌13日には、個人事務所を設立したことも発表した。
以前は黒髪や茶髪のイメージが強かった小島だが、金髪姿の最新ショットにネット上では「」「金髪！！驚いたわあ」「小島瑠璃子さん。金髪にしただけで、ここまで雰囲気を変えられるとは…さすがです！」「小島瑠璃子、金髪カッコええわ！」「小島瑠璃子ちゃん、金髪だと雰囲気変わるね！色々大変だと思うけど応援してます」「金髪もいいけど、黒髪も好き」など驚きの声があがっている。
