¡¡ÆÃ»£¤ËÆÃ²½¤·¤¿Åì±Ç¤ÎYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÅì±ÇÆÃ»£YouTube Official¡×¤ÇÀ¾ÌÃ½Ù¤ä»³ËÜÎÃ²ð¡¢°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤¬½Ð±é¤·¤¿Ê¿À®²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè17ºî¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥´¡¼¥¹¥È¡Ù¡Ê2015¡Ë¤¬ÇÛ¿®Ãæ¡£8Æü¤Ë¤ÏÂè30ÏÃ ¡Ö±Ê±ó¡ª¿´¤Î¶«¤Ó¡ª¡×¤¬ÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥´¡¼¥¹¥È¡Ù¿À²ó¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤30ÏÃÇÛ¿®¡¡¥´¡¼¥¹¥È¡õ¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡õ¥Í¥¯¥í¥à¤¬Æ±»þÊÑ¿È
¡¡¥æ¥¡Ê¾®µÜÍ¼Ó¡Ë¤ÏÃ±¿È¥Ç¥£¡¼¥×¥³¥Í¥¯¥È¼Ò¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¼ÒÄ¹¤Î¥Ó¥ë¥º¡Ê¥»¥¤¥ó¡¦¥«¥ß¥å¡Ë¤ËÉã¡ÊÊÂ¼ù»ËÏ¯¡Ë¤Î¤³¤È¤òÁêÃÌ¤¹¤ë¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥¿¥±¥ë¡ÊÀ¾ÌÃ½Ù¡Ë¤é¤Ï¥Ó¥ë¥º¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ó¥ë¥º¤Ï¡Ö»ä¤Î²ñ¼Ò¤òµß¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¥¿¥±¥ë¤é¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼ÒÆâ¤ÎÁÜº÷¤ò¥¤¥´¡¼¥ë¡Ê»³ËÜ¹À»Ê¡Ë¤é¤¬Ë¸³²¡£¥¿¥±¥ë¤Ï¥´¡¼¥¹¥È¤ËÊÑ¿È¤·¤ÆÀï¤¦¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¥æ¥¤ÏÉã¤Ë¶î¤±´ó¤ë¤â¤Î¤ÎÎä¤¿¤¯ÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¢¤ì¤ÏÉã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¥æ¥¤Ï¡¢¥¿¥±¥ë¤ÎÀâÆÀ¤Ë¤âÉã¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¿´¤òÊÄ¤¶¤¹¡£
¡¡¥Õ¥ß¡ÊÂçÊýÈå¼Ó»Ò¡Ë¤ÎÆÍÁ³¤Î»à¤ÇÈá¤·¤ß¤ËÄÀ¤à¥¢¥é¥ó¡Ê°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ß¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿Éþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¤ò¸«½Ð¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊõÊª¤ò¼é¤ê¡¢´ãËâ¤ÎÀ¤³¦¤âÈþ¤·¤¤À¤³¦¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥é¥ó¤Ë¥¿¥±¥ë¤È¥Þ¥³¥È¡Ê»³ËÜÎÃ²ð¡Ë¤â¹çÎ®¡£3¿Í¤ÏÆ±»þ¤ËÊÑ¿È¡¢¥´¡¼¥¹¥È¡¢¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡¢¥Í¥¯¥í¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ´ãËâ¤é¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¥¬¥ó¥Þ¥¤¥¶¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë3¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ·âÇË¡£¥æ¥¤ÏÀµµ¤¤ËÌá¤Ã¤¿Éã¤Î¥´¡¼¥¹¥È¤ÈºÆ²ñ¡¢»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¥¢¥é¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥ß¤Î»×¤¤½Ð¤ò¶»¤Ë¾Ð´é¤Ç¤¿¤³¾Æ¤¤òËËÄ¥¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¡Ù¶þ»Ø¤Î¿À²ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂè30ÏÃ¡£¥Õ¥ßÇÌ¤ÎÆÍÁ³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¢¥é¥ó¤¬¤¿¤³¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤¿¤³¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤ëÃË¡×¡Ö¥´¡¼¥¹¥È¤Ç1ÈÖ¹¥¤¤Ê²ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
