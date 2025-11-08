ポン酢をからめたトマトをドレッシングに


いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。

和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。

そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！

■ポン酢をからめたトマトをドレッシングに

もやしのトマポンサラダ

もやしのトマポンサラダ（料理・上島亜紀、撮影・難波雄史）


1人分：55kcal

塩分：0.7g

■【材料（2人分）】

もやし…1/2袋（約125g）

トマト…小1個

しめじ…大1パック(約200g)

A

・おろししょうが…小さじ1/2

・ポン酢じょうゆ…大さじ1

■【作り方】

1　トマトは小さめの乱切りにしてボウルに入れ、Aを加えてあえる。

2　しめじはほぐし、耐熱ボウルにもやし、しめじを順に入れる。ラップをかけて5分レンチン（600W）し、そのまま約1分おく。

3　水けをきって器に盛り、1を汁ごとかける。

料理／上島亜紀、撮影／難波雄史

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。

・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』