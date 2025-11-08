ポン酢をからめたトマトがドレッシングに！ もやしのトマポンサラダ
【写真を見る】へとへとに疲れた日は電子レンジをフル活用！肉のレンジ蒸しおかず「豚巻きもやしのレンジ蒸し」
いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。
和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。
そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！
■ポン酢をからめたトマトをドレッシングに
1人分：55kcal
塩分：0.7g
■【材料（2人分）】
もやし…1/2袋（約125g）
トマト…小1個
しめじ…大1パック(約200g)
A
・おろししょうが…小さじ1/2
・ポン酢じょうゆ…大さじ1
■【作り方】
1 トマトは小さめの乱切りにしてボウルに入れ、Aを加えてあえる。
2 しめじはほぐし、耐熱ボウルにもやし、しめじを順に入れる。ラップをかけて5分レンチン（600W）し、そのまま約1分おく。
3 水けをきって器に盛り、1を汁ごとかける。
料理／上島亜紀、撮影／難波雄史
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』