材料は3つだけ！おいも好きにはたまらない「さつまいも」でつくる素朴なおやつ3選
【バリエ7品】さつまいもLOVERSが厳選！やっぱりおいしい「おいも」のおやつ
秋の気配を感じる季節にぴったりなのが、甘くてやさしい味わいの「さつまいも」。今回は、忙しい毎日でも手軽に作れる、“絶品さつまいもおやつ”をご紹介します。お子さんのおやつにも、家族の団らんにもぴったりなレシピばかり。あったかいお茶と一緒に楽しんでみませんか？
【さつまいもLOVERS】私たちが選びました！
お菓子研究家 荻田
韓国では定番の「焼きいも×キムチ」にハマり中。
編集 山田
スーパーの焼きいもはホクホク系をついつい探してしまう。
ライター 田子
原稿書きのお供は、干しいもやいもけんぴがお気に入り。
■さつまいもチップス
素朴な甘さとカリカリの食感がやみつき。食べ始めると止まらない！（編集 山田）
スライサーで均一に薄くスライスするのも大事なポイントです。（お菓子研究家 荻田）
【材料・作りやすい分量】
さつまいも...1本（約250g）
揚げ油...適量
塩...少々
【作り方】
1．さつまいもは皮つきのままよく洗い、水けを拭く。スライサーで薄い輪切りにする。
2．フライパンに揚げ油を2cm深さまで入れ、約160℃に熱する。1の半量を入れ、時々混ぜながら約5分揚げる。色が薄くついてかたくなったら油をきる。ざるに入れ、上下に振って油をしっかりきる。残りも同様にする。
ざるを使ってしっかり油をきると、カリッとかたい食感のチップスに。
3．器に盛り、塩をふる。
（レシピ考案／荻田尚子 1/4量で159kcal／塩分0.2g）
■いもようかん
裏ごしはせずに粒感を残し、素朴な味わいを生かしてみました。（お菓子研究家 荻田）
寒天入りだから、つるりんとした舌ざわりでいい感じです♪（ライター 田子）
【材料・21×16.5cm、高さ3cmのバット1台分】
さつまいも...580g（正味400g）
砂糖...100g
粉寒天...4g
【作り方】
1．さつまいもは皮を厚めにむき、1cm角に切る。水に約5分さらし、水けをきる。耐熱ボウルに入れ、水1/2カップを加えてラップをかけ、600wで11分レンチンする。水けをきり、砂糖を加えてマッシャー（またはフォーク）でなめらかになるまで潰す。
2．鍋に水2カップ、寒天を入れて中火にかける。煮立ったら弱火にし、混ぜながら約1分煮る。
3．2の1/3量を1に加えてゴムベラで混ぜ、全体になじんだら残りの2を少しずつ加えながら混ぜる。全体になじんだら2の鍋に戻し入れ、再び弱火にかけて約1分煮る。
寒天液は少しずつ加えると混ぜやすく、早くなじむ。
4．さっと水でぬらしたバットに流し入れ（生地が残ったら、小さい器に入れても）、室温でさめるまでおく（好みで冷蔵室で冷やしても）。固まったらバットからはずし、好みの大きさに切る。
（レシピ考案／荻田尚子 1/8量で113kcal／塩分0g）
■さつまいもアイス
生クリームを加えたリッチバージョン！ 保存袋で冷凍し、食べるときにもみもみすると、口当たりがなめらかになります。（お菓子研究家 荻田）
さつまいもの甘みや食感も感じられて、おいしすぎます〜♪（ライター 田子）
【材料・作りやすい分量】
さつまいも...270g（正味200g）
砂糖...60g
生クリーム...1/2カップ
【作り方】
1．さつまいもは皮を厚めにむき、1cm角に切る。水に約5分さらし、水けをきる。耐熱ボウルに入れ、水1/4カップを加えてラップをかけ、600Wで8分レンチンする。水けをきって砂糖を加え、マッシャー（またはフォーク）で粗く潰す。
2．生クリームを3回に分けて加え、そのつどゴムべらで混ぜる。全体になじんだら冷凍用保存袋に入れる。平らにして空気を抜いて口を閉じ、ステンレス製のバットにのせ、冷凍室で3時間以上冷やし固める。
粗く潰して食感を残したさつまいもに、生クリームを少しずつ加える。
3．食べる際は袋の口をあけて空気を入れ、いったん口を閉じる。袋の上からもんでやわらかくし、器に盛る。好みでさつまいもチップスを添えても。
手がかなり冷たくなるので、布巾などの上からもむのがおすすめ。
（レシピ考案／荻田尚子 1/3量で297kcal／塩分0g）
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
＊ ＊ ＊
【お菓子研究家・荻田尚子さんより 】さつまいもアイスは生クリームを牛乳に変えると、あっさりとした味わいが楽しめます。
レシピ考案／荻田尚子 撮影／川上朋子 スタイリング／河野亜紀 イラスト／赤池佳江子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美
文＝徳永陽子