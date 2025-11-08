キヤノンマーケティングジャパンは11月14日〜2026年1月14日の期間、キヤノンの対象商品を購入して、応募した人全員に1商品あたり最大7万円をキャッシュバックする、「キヤノン 冬のキャッシュバック2025」キャンペーンを開催する。



●「EOS R5 Mark II」などが対象



同キャンペーンの対象商品は、キヤノンのミラーレスカメラ・RFレンズ・デジタルシネマカメラ・レンズ一体型カメラ・コンパクトフォトプリンターで、ミラーレスカメラは「EOS R5 Mark II」「EOS R6 Mark II」「EOS R8」「EOS R10」「EOS R50」「EOS R100」が対象となる（一部、レンズキット含む）。



同キャンペーンへの応募は、1人あたり各機種の対象商品（キットや色違いの商品を含む）いずれか1台限りで、応募締切は2026年1月28日（当日消印有効）。