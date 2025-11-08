Ì¡²è²È¡¦¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥ó¤¬¸ì¤ë¡ÖÌ¡²è²È¡¢³°¤Ë½Ð¤ë¡×¡ÚÏ¢ºÜÂè24²ó¡Û
¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥ó¡Ê¤ª¤À¤ï¤é¡¦¤É¤é¤´¤ó¡Ë¡¡1970Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£¡ØËÍ¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤Ç¥ä¥ó¥Þ¥¬·î´Ö¿·¿ÍÌ¡²è¾Þ¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡Ø¥³¥®¥ã¥ë¼÷»Ê¡Ù¤ÇÂè47²óÊ¸éº½Õ½©Ì¡²è¾Þ¼õ¾Þ¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¡Ø¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡£¡Ù¡¢¡Ø¥Á¥§¥ê¡¼¥Ê¥¤¥Ä¡Ù¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤È3ËÜÂ¤Î¤Á¤ç¤ó¤Ô¡¼¡Ù¡¢¡Øº£Ìë¤Ï¼ÖÆâ¤Ç¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡£¡Ù¤Ê¤É¡£½µ´©SPA¡ª¤ÇÌ¡²è¡Øº£Æü¤â²Ç¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡ÙÏ¢ºÜÃæ
2024Ç¯9·î¡¢½¸±Ñ¼Ò¡Ö½µ¥×¥ìNEWS¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥ó¤Î¿·ºîÌ¡²è¡ØËÙÅÄ¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡£¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¼Â¤Ë9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂÔË¾¤Î¿·ºî¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î´ñºÍ¡¦¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥ó¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊâ¤ß¤ò·Ð¤Æ¡ØËÙÅÄ¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¤½¤ÎÁÏºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢ºÜÂè24²ó¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¿··¿¼Ö¤ò¼èºà¤·¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
10·îË¿Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¸æÅÂ¾ì»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Û¥ó¥À¤Î¿··¿¡Ö¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡×¸øÆ»»î¾è²ñ¤Ë¡¢½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Î¼èºà¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï°¦¼Ö¤Ç¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¡¢°ìÈÌÆ»¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥í¡¼¥É¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ÎÁö¤ê¤òÂÎ¸³¡£¤³¤Î»î¾è²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï½µ¥×¥ìNEWS¤Çµ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Ê¡©¡ËËÍ¤Î±¿Å¾»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØËÙÅÄ¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê©¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥ó¡¿½¸±Ñ¼Ò¡ËÂè1´¬¤ÎÉ½»æ¤ÏÉÁ¤¤ª¤í¤·¡£²Á³Ê752±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¼çÍ×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ñÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈ¯ÇäÃæ
¤µ¤Æ¡¢Ì¡²è²È¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¼¹É®¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡Ö½µ¤ËÃ¯¤È¤â²ñ¤ï¤Ê¤¤¡¢ÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Àº¿ÀÅª¤Ë¥¥Ä¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¼èºà¤Ç³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¿Í¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤·¤«¤âº£²ó¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´ò¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¥Û¥ó¥À¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤¬¡¢ËÍ¤ÎÁ°¤Î°¦¼Ö¤¬N-VAN¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢ËÍ¤ÎºîÉÊ¡Øº£Ìë¤Ï¼ÖÆâ¤Ç¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡£¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦À¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Î¤Ï»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»É·ã¤È¤¤¤¨¤Ð¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡£¸½ºß¡¢¡ØËÙÅÄ¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¥³¥ß¥Ã¥¯Âè1´¬¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢T¥·¥ã¥Ä¤òºî¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè1´¬¤ÎÉ½»æ¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬......¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎËÙÅÄ¤Ï¡ÖÌµ¿¦¡¦Æ¸Äç¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¡×¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæÇ¯ÃË¤¬¥Ç¥«¥Ç¥«¤È¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤¤¤ä¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤½¤ì¤òÃå¤Æ³°½Ð¤¹¤ëÍ¦µ¤¤¬³§¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡©
ÀµÄ¾¡¢¤«¤Ê¤êÉÔ°Â¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤È¤ï¤ê¤È¿¿·õ¤Ë¡Ê¡©¡ËÏÃ¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£T¥·¥ã¥Ä´ë²è¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢ËÍ¤ÎX¤«¡¢ËÙÅÄ¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ô¤Ä¤Å¤¯¡Õ
¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥ó¡ØËÙÅÄ¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÏËè·îÂè2¡¿Âè4ÅÚÍËÆü¤Ë¹¹¿·