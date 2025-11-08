女子プロレスラーの井上貴子さんが自身のインスタグラムを更新。56歳の誕生日を迎えたことを報告しました。



【写真を見る】【井上貴子】56歳の誕生日を報告「出逢ってくれたみなさまのおかげで『井上貴子』はあります」



井上さんは、「プロレスラーになりたいと 心が決まった14歳のとき あの時が井上貴子のモチベーションピークです」とプロレスラーとして37年目を迎えた人生を振り返ります。





それでも、「あれ以上の気持ちを超えることはないけど それに近い思いは もう何十年も経験させてもらってる」「出逢ってくれたみなさまのおかげで『井上貴子』はあります」と、今も衰えずモチベーションを維持し続けていることを明かしました。





1969年11月7日生まれの井上貴子さんは、「11月7日 また大人の階段のぼりまーーす」「もう誰にも言われないから自分で言うよ 1107→イイオンナの日」と、照れくさそうに綴りました。





そして「両親に感謝 紅緒と柊音に感謝 Happyで」と、両親と愛犬への感謝の言葉で締めくくりました。





この投稿をみた人たちからは「今の貴子さんが一番ですね。」「美しく現役選手でいてくださって嬉しいです」「身体に気をつけて大好きなプロレスやっていきましょ」「いつまでも輝き続けてください！」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】