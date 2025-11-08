日本航空で活躍するボーイング767が今月、就航40年をむかえ記念イベントがおこなわれました。その名は”本気の航空教室”です。

◇

今月1日、成田空港でおこなわれたのは767の周遊フライト。ただ、このフライト、普通じゃないんです。

アナウンス

「本日、右エンジンからスタートします」

操縦席でおこなわれている作業を1つ1つ、運航乗務員が生解説しました。

アナウンス

「ブレーキをふみたいと思います」

「絶対にタキシング中（地上走行）は立つことがないようにお願いします」

通常の飛行では体験できないシーンも多く、飛行機好きにはたまらないフライトとなりました。

参加者

「楽しかったです」

「今の飛行機と違いマニュアルで動かしているのが昭和世代としては好きになった」

■多くの飛行機ファンを魅了、運航乗務員からも高い人気

JALの767が就航したのは1985年11月。中型機として40年たった今も高い経済性と信頼性をいかし、国内外、そして貨物機と27機が活躍しています。

2日にわたっておこなわれた記念イベントでは、参加者が格納庫で巨大エンジンを見学。さらに、767を担当する整備士から機体整備について説明を受けるなど特別な時間を過ごしました。

767飛行訓練教官・鈴木伸二郎機長

「この飛行機はアナログが残っているから、ナナロク（767）好きな人にはたまらない飛行機なんです」

多くの飛行機ファンを魅了する767ですが、運航乗務員からも高い人気があります。

767副機長・吉川怜佑さん

「愛着がわいてしまって、767は私が何かするとそれが飛行機に全て反映される。そこが難しい」

最新鋭の機体と比べ、パイロットの技量がそのまま操縦に反映されるという767。最新機種にはない魅力を放ちながら、日本の空を飛び続けます。