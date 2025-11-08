◇卓球WTTチャンピオンズ フランクフルト(4日〜9日、ドイツ)

卓球のWTTチャンピオンズ フランクフルトは7日、女子シングルスの2回戦が開催。日本勢は3選手がベスト8入りを果たしました。

早田ひな選手(世界ランク13位)は韓国のイ ウンヘ選手(同43位)と対戦しました。第1ゲームを逆転で獲得すると、その後は安定した試合運びを見せてゲームを連取しストレート勝利を飾りました。

伊藤美誠選手(同9位)はオーストリアのポルカノバ選手(同31位)との一戦に臨みました。ゲームカウント1-1で迎えた第3ゲームを獲得した伊藤選手は、接戦となった第4ゲームもものにして勝利。3-1で準々決勝進出を決めています。

張本美和選手(同7位)は地元ドイツのウィンター選手(同16位)と対戦。先に2ゲーム先取し王手をかけるも、デュースにもつれこんだ第3ゲームを落とします。それでも第4ゲームは相手に一度もリードを許さず獲得し、勝利を収めました。

8日には準々決勝4試合が開催。3選手の直接対決はありませんが、早田選手と伊藤選手はともに勝ち上がった場合に準決勝で対戦する組み合わせとなっています。

【日本勢対戦カードと結果】

▽2回戦

早田ひな 3-0 イ ウンヘ(韓国)

(11-6/11-9/11-6)

伊藤美誠 3-1 ポルカノバ(オーストリア)

(11-9/8-11/11-5/11-8)

張本美和 3-1 ウィンター(ドイツ)(11-7/11-9/13-15/11-7)