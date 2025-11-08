ワインの試飲コーナーも！第4回 全肉祭 in 高知

Gi-FACTORYは、大型野外グルメイベント『全肉祭』の第4回開催を高知県高知市にて行います。

西日本最大級の野外グルメイベントが、2025年11月15日(土)〜11月16日(日)の2日間、城西公園グラウンド特設会場にて開催されます。

畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマにした美食が集結します！

第4回 全肉祭 in 高知

会場：城西公園グラウンド特設会場(高知県高知市丸ノ内1丁目8)

日程：2025年11月15日(土)〜11月16日(日)

時間：10:00〜21:00

店舗数：約70店舗

「全肉祭」は、畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとして全国を対象に出店を募集・選考し、各地の美食が集う西日本最大級の野外グルメイベントです。

和歌山・徳島・大阪・広島・山口・島根・北九州・岡山・岐阜・高知・大分などで開催されています。

総メニュー200種以上のグルメブース

会場には約70店舗が出店し、総メニュー数は200アイテム以上！

2日間では絶対に食べきることが出来ないほどのボリュームです。

グルメ出店のほか、企業ブースによる無料体験やサンプリングも実施されます。

ワインの試飲コーナーも用意される予定です☆

お食事ができるスペースも設けられ、ゆっくりと美食を堪能できます。

お子様向けブース・縁日コーナー

会場にはお子様も退屈させないお遊びブースも登場します。

大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーも用意されます！

観覧無料のステージ企画

会場では観覧無料のステージ企画も充実。

アイドル生ライブや、アーティストによるパフォーマンスが繰り広げられます。

夜には迫力満点のファイヤーパフォーマンス集団によるパフォーマンスも予定されており、必見の価値ありです！

グルメだけでなく、体験やステージも充実し、朝から晩までたっぷり楽しめる2日間です。

ご家族やご友人と一緒に、美食の祭典に足を運んでみてください！

高知県高知市で開催される「第4回 全肉祭 in 高知」の紹介でした。

