乗車で全員にオリジナル電気バスカードプレゼント！立山黒部アルペンルート「立山トンネル電気バス乗車感謝キャンペーン」

富山県と長野県を結ぶ世界有数の山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」にて、「立山トンネル電気バス乗車感謝キャンペーン」が開催されます。

2025年4月15日の運行開始から多くの方が利用した感謝を込めて、2025年11月7日(金)より実施中です。

走行シーン撮影会やオリジナルカードのプレゼント、ラッピングデザイン紹介パネル展示が行われます。

「立山黒部アルペンルート」では、2025年度の営業期間（11月30日(日)まで）の終盤に向けて、電気バスの乗車感謝キャンペーンを実施します。

普段は立ち入ることのできない場所での撮影会など、特別な企画が用意されています。

（キャンペーン詳細： https://www.alpen-route.com/_wp/event/129061 ）

(1)立山トンネル電気バス走行シーン撮影会

開催日時： 2025年11月21日(金)〜2025年11月23日(日)各日3回（1回目11：00〜11：30、2回目11：30〜12：00、3回目12：00〜12：30）

開催場所： 室堂駅(進入坑、立山トンネル電気バスホーム)

参加費： 無料

募集人数： 各回10名程度、事前申込制（※空きがあれば当日参加可能、応募多数の場合は抽選）

応募期間：2025年11月6日(木)12:00〜2025年11月13日(木)17:00まで

普段は立ち入ることのできない場所から電気バスの走行シーンを撮影できる特別な機会です！

(2)立山トンネル電気バスカードのプレゼント

配布期間：2025年11月21日(金)〜11月23日(日)

配布場所：室堂駅、大観峰駅の電気バス改札

期間中、立山トンネル電気バスにご乗車の方全員にオリジナルの電気バスカードをプレゼント！

※なくなり次第終了となります。

(3)立山トンネル電気バスラッピングデザイン紹介パネル展示

開催期間：2025年11月7日(金)〜11月23日(日)

開催場所：室堂駅改札内

バスラッピングに使用されている、スタジオ地図制作のアニメーション映画「おおかみこどもの雨と雪」で描かれている立山黒部の風景などがパネルで紹介されます。

美しいラッピングデザインの背景を知ることができます。

標高3,000m級の絶景を気軽に楽しめる「立山黒部アルペンルート」！

特別な電気バスの体験ができるキャンペーンに、足を運んでみてください。

