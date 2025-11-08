名古屋の老舗日本茶専門店「妙香園」は、冬季限定スイーツ「妙香園の茶コレート」を2025年11月10日より新発売します。

看板商品のほうじ茶と高級抹茶を贅沢に使用した、ガナッシュ仕立てのトリュフとして華やかに一新！

妙香園「妙香園の茶コレート」

価格：3,780円(税込)

内容量：8個

販売期間：2025年11月10日(月)〜 ※冬季限定

販売店：妙香園 各店舗及び妙香園オンラインショップ

妙香園の看板商品であるほうじ茶と高級抹茶を贅沢に使用した冬季限定スイーツが、ガナッシュ仕立てのトリュフとして華やかに生まれ変わりました！

ベルギー産クーベルチュールチョコレートと北海道産生クリームを使用し、なめらかな口溶けと深みのある味わいを実現しています。

一箱に詰め合わせた8種のショコラは、それぞれ異なる素材と風味が織りなす、個性豊かな逸品です。

四季をまとう、彩りのパッケージ

パッケージは「日本の四季」をテーマに、季節・花・色を掛け合わせた4色展開で用意されました。

一箱に凝縮された8種のショコラの贅沢な世界は、ご自身へのご褒美にはもちろん、大切な方への想いを託すギフトとしても最適です☆

華やかで上質なひとときを演出する、心に残る一箱です。

8種のフレーバー

ほうじ茶と抹茶をベースにした、個性豊かな8種類のフレーバーがラインナップされています。

【ほうじ茶】

ほうじ茶の柔らかな香りを味わう、優しい甘みのホワイトチョコレートガナッシュとミルクチョコレートがベストマッチ。

【ほうじ茶黒蜜】

黒糖のふんわりとした甘みにほうじ茶の香りが溶け合った、和風な味わいのミルクチョコレートガナッシュです。

【ほうじ茶マロン】

愛媛県産中山栗とほうじ茶のまろやかでコク深さを絶妙にブレンドした一品。

【ほうじ茶りんご】

国産紅玉ピューレを使用した上品な甘酸っぱさとほうじ茶の風味豊かな味わいのガナッシュを、ミルクチョコレートでコーティングしています。

【抹茶】

抹茶の爽やかな苦味と香りが引き立つホワイトチョコレートガナッシュ。

【抹茶胡麻】

抹茶と白ごまの芳醇なコクと香りがひかるプラリネチョコレート。フィアンティーヌとキャラメルチップの食感がアクセントです。

【抹茶アーモンド】

香ばしいローストアーモンドのなめらかなプラリネに抹茶を合わせ、フィアンティーヌのざくざく食感が楽しめます。

【抹茶日向夏】

日向夏ピューレのすっきりした甘みと、抹茶のほろ苦さが絶妙にマッチした爽やかなホワイトチョコレートガナッシュです。

名古屋の老舗茶舗が贈る、なめらかな口溶けのトリュフ。

ほうじ茶と抹茶の奥深い味わいを、多彩なフレーバーで堪能できる贅沢なスイーツです！

妙香園から2025年11月10日より冬季限定で発売される「妙香園の茶コレート」の紹介でした。

