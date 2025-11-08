年内で番組が終了するフジテレビ系バラエティー「酒のツマミになる話」（金曜・後９時５８分）。７日の放送で初登場した４３歳にネットが沸いた。

冒頭で「千鳥」ノブから紹介されたのは、俳優の伊礼彼方。「よろしくお願いします」と頭を下げた。主にミュージカルで活躍し、２０２３年前期のＮＨＫ連続テレビ小説「らんまん」や今年前期の「あんぱん」などの話題作にも出演している。

伊礼は「なんで自分がバラエティーに呼ばれたのか、不思議で仕方ないですよ」とオファーにびっくり。「千鳥」大悟は「ちょっと男前すぎて笑ってまう」と顔をまじまじ眺め、ノブも「めちゃくちゃハンサム！ハンサムという言葉が似合います」とほれぼれしていた。

番組を見たネットは「ほんとお顔がカッコ良い」「伊礼さん所作が貴族」「素敵なイケおじって感じ」「伊礼さんって本当にテレビ映えするお顔」とくぎ付け。また「あの強いお顔で炭酸水なのがすっごい気になりすぎる笑」「伊礼さんかっこよすぎていじられてるしあの風貌で『炭酸水２杯目』なの」といった声も寄せられた。