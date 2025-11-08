日本各地から大集合！イオンレイクタウンmori「プリン博覧会2025」

ご当地グルメ研究会は、日本最大級のショッピングモール「イオンレイクタウン」にて、「プリン博覧会2025」を2025年11月20日(木)から30日(日)までの11日間、開催します。

イオンレイクタウンのブラックフライデーとのコラボ企画として3年連続の開催となり、日本各地から厳選されたご当地プリンが80種以上集結します！

イオンレイクタウンmori「プリン博覧会2025」

タイトル：「プリン博覧会2025」

開催期間： 2025年11月20日(木)〜11月30日(日) ※全11日間

開催時間： 11:00〜19:00 (最終日11月30日のみ17時終了)

会場： イオンレイクタウンmori 1階 水の広場 (埼玉県越谷市)

出店店舗： 全8店舗 (ゲスト出店店舗6店舗、企画店舗2店舗)

「驚きのプリンとの美味しい・嬉しい・新たな出会い」をテーマに、国民的デザートであるプリンを全国各地から集積した、プリン愛好家のためのイベントです。

前回開催時は11日間で3万人以上が来場し、6万個以上のプリンが完売した国内最大級のプリンイベントが、ブラックフライデーと連動してさらにパワーアップ！

おとりよせの名品から、初登場の逸品、会場限定品まで、プリンファンならずとも見逃せない11日間です。

大阪プリン専門店 うっふぷりん (大阪府茨木市)

大阪のプリン専門店「うっふぷりん」が登場。

ティラミスとプリンを融合させた「ティラプリ」や、新作プリンサンドケーキ「プリントン」など、ユニークなスイーツが並びます！

ショコラティエ ろまん亭 (千葉県鎌ケ谷市)

千葉県のショコラティエ「ろまん亭」からは、個性的なプリンが登場。

フルーツを閉じ込めてブリュレした「炎のプリン」や、持ち運びにも便利な「プリン缶」などがラインナップされます。

チーズケーキ専門店 ダンテ (埼玉県さいたま市)

開催地・埼玉県のチーズケーキ専門店「ダンテ」も出店。

濃厚なイタリアンプリン「さいたま金塊プリン」をはじめ、「川越醤油プリン」や「狭山茶プリン」など、地元埼玉の素材を活かしたプリンに注目です☆

神戸フランツ (兵庫県神戸市)

神戸の人気スイーツ店「神戸フランツ」からは、お土産スイーツとしても有名なあの商品が登場。

唯一無二の素焼きの壷プリン「神戸魔法の壷プリン」が販売されます！

プリン専門店 イーナプリン (宮崎県宮崎市)

宮崎県の「プリン専門店 イーナプリン」も駆けつけます。

重厚な固めプリン「九州男児 漢のプリン」や、新作「宮崎マンゴーフルーツプリン」などが並びます。

プリン専門店 ポポカテ (東京都品川区)

東京・品川区の「プリン専門店 ポポカテ」からは、2種類の食感のプリンが登場。

レトロ喫茶店のプリンを再現した「クラシック」と、カワイイ瓶に入った「POPOかた」「POPOやわ」が揃います。

ご当地ショップセレクション (企画店舗)

企画店舗の「ご当地ショップセレクション」では、初出品のショップを含むご当地プリンをクローズアップ！

山形県「ウフウフガーデン」(初)、香川県「こんぴらプリン」(初)、愛媛県「道後プリン」(初)、長崎県「南山手プリン」(初)、大分県「由布院花麹 菊家」のプリンが並びます。

おとりよせプリンコレクション (企画店舗)

「プリン博覧会」の名物ショップ「おとりよせプリンコレクション」

「ふらの牛乳プリン」や鳥取の「砂プリン」、「名古屋コーチンレトロプリン」など、地域の素材や文化を背景にしたプリンが総勢30種以上並びます！

イオンレイクタウン ブラックフライデー コラボキャンペーン

「おとりよせプリンコレクション」ブース限定で、お得なキャンペーンが2種類実施されます！

【第一弾：おとりよせプリン96人960円キャンペーン】

キャンペーン対象日時：2025年11月25日(火)〜28日(金) 11時〜

「ブラックパンダ」のPOPがついた対象商品の中から、お好きな3点をまとめ買いすると、先着96名様に限り960円(税込)にて購入できます！

※通常価格1,200円〜1,300円のセットです。

※先着に達し次第終了、一部高額商品を除く。

【第二弾：10周年10個でもう一個プレゼントキャンペーン】

キャンペーン対象日時：2025年11月29日(土) 11時〜

一度に10個以上のご当地プリンをまとめ買いした方、先着96名様に、モンドセレクション最高金賞受賞の「大分県・地卵はちみつぷりん」が1個プレゼントされます！

※両企画とも「おとりよせプリンコレクション」ブースのみ対象です。

「神戸魔法の壷プリン」や「ティラプリ」など話題のスイーツから、埼玉県の「さいたま金塊プリン」、初登場の「こんぴらプリン」まで、80種類以上の個性派プリンが一堂に会します。

多種多様なプリンを「見て」「食べて」「楽しんで」、お気に入りの一品を見つけてみてください☆

イオンレイクタウンmoriで開催される「プリン博覧会2025」の紹介でした。

