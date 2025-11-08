歌手・和田アキ子が８日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに１０００回」（土曜・午前１１時）に生出演した。

和田は今月２日、総合司会を務めるＴＢＳ系情報バラエティー番組「アッコにおまかせ！」（日曜・前１１時４５分）が来年３月で放送終了することを発表した。

番組ではリスナーから「おまかせ！が３月で終わってもずっとラジオは続けてください」とのメッセージが紹介された。

これに和田は「ありがとうございます」と感謝し「ラジオはホンマ、私の日記帳みたいなもんですね」と明かした。

そして「おまかせ！」の終了に「ここでもあえて言う必要がないかなというぐらいで」とし「私の中でずっと決めていたことではっきり言えば、１年以上前から４０周年を目標としてて、ギネスにも載りましたし」と明かし「何ともないんです。本当にお世話になって、私の中ですごく愛情のある番組でしたしスタッフにもお世話になって」と感謝し２日の「おまかせ！」で自身が「エンディングでも言いましたけど、これからの一回一回を大切にみなさんにお届けしたいと思うだけで」と明かしていた。