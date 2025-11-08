辻希美、家族円満の秘けつは“会話”「とっても大事な時間」
俳優の辻希美（38）が8日、都内で行われた著書『杉浦家、7人生活スタートです。』（講談社）の発売記念会見に出席した。
【全身ショット】産後3ヶ月！ふんわり衣装に身を包んだ辻希美
本書は、5人目の子どもを迎え、夫の杉浦とともに7人家族となった辻が、母として、妻として、そしてひとりの女性として日々奮闘する姿をリアルに描いた一冊。「家族が好き。子育てが好き。仕事が好き。」という言葉を軸に、にぎやかで愛情にあふれた杉浦家の暮らしを紹介している。
この日、8月に第5子出産後初の公の場となった辻は「久しぶりのこういう場で緊張しているんですが、お手柔らかにお願いします」と少し緊張した様子。発売を迎えて「自分の本をまたいつか出したいと思っていたのですが、5人目を出産してのタイミングで発売できるというのは、家族にとっても私にとっても思い出深い一冊になったかなと思います」と笑顔を見せた。
本書には子どもたちのインタビューを掲載。「何回読んでも泣ける。思春期の子たちからのメッセージはすごくグッっとくるものがありますね」と喜びをにじませた。
家族円満の秘けつは「よく会話をすること」だそう。「最近は上3人（長女・長男・次男）が大きくなってきて、夜中下2人（三男・次女）が寝たときに5人でよく話す。夫婦にとっても子どもたちにとっても大事な時間」と明かした。
今後については「バラエティー番組が大好きなので、出たい。話すことも大好きなので、いろんなところでイベントにできたらうれしいな」と意欲を見せ、プライベートでは「家族でハワイに行きたい」と胸を躍らせていた。
会見では、長女・希空から寄せられたサプライズメッセージが披露され、涙を見せる一幕もあった。
