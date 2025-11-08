タレントの辻希美が８日、都内で著書「杉浦家、７人生活スタートです。」（講談社刊、１７６０円）の発売記念会見を行った。

８月８日に第５子となる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを出産して以来、初めての公の場。産後の体調は「思ったよりヤバいなと思った時はあったけど、今は元気です」と笑顔を見せ「いつか本を出したいなと思っていた。その夢を、５人目を生んだタイミングでかなえられた。家族としても大切な思い出深い一冊。子育ては正解がない。こういう考えがあるんだと、煮詰まったときにホッとできて勇気を持ってもらえるような本」とアピールした。

第１子で１７歳の長女・希空（のあ）の育児について「余裕がなく、何も覚えてない。後悔している」と語った辻。現在はモデル活動などをする希空からサプライズで届いた手紙が読み上げられ、「ママを見ているとすごく幸せだと思うよ。親子で歌ったり、いつか一緒にステージに立つことが夢」という文面が紹介された。

これに辻は「え〜！無理！」と思わず涙。「私は最高に幸せ。パパもそうだけど、希空がいてくれるから楽しく前向きに育児ができている。こういう気持ちになるのは２５年間仕事をしてきて初めてです」と感無量の様子だった。

著書には、第５子妊娠中のマタニティカットや、夫・杉浦太陽ら家族からのメッセージなどが掲載されている。