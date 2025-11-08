ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡NHK¤Ç»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¢¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢³Î¼Â¤Ë¸«¤ë¤Î¤Ï¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬8Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£NHK¤Ç»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±Áª¡Ö2025¡¡T&DÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¸ì30¤¬5Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¹âÃÎ¸©¤ÎÅÚº´ÊÛ¤Ç¡Ö¤Þ¤¿¤Í¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¡×¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÃæ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡ÖÄ«¥É¥é¤â1²ó¤â¡Ä¡×¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖNHK¤Ç¸«¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¡¢ËÜÅö¤Ë·îÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø±ÇÁü¤ÎÀ¤µª ¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡Ù¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö¤¢¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢³Î¼Â¤Ë¸«¤ë¤Î¤Ï¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£