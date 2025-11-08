小峠英二（49）が、7日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0時53分）に出演。有田哲平（54）に結婚報告をした時のエピソードを話した。

今回は有田、ヒコロヒー（36）、Aぇ！group佐野晶哉（23）とともに横浜市の野毛町ではしご酒。

小峠は6月に一般女性との結婚を発表。有田が「この番組のロケを中目黒でやっている時に（小峠から）電話がかかってきて。『ちょっといいですか』って言うから。あ、絶対これ謹慎するんだ、って思った」と笑わせた。その後に「どうした？って聞いたら。『結婚』って言うから、んなわけねえだろ！って」と結婚報告を受けた時の様子を話した。

小峠は「有田さん、この感じの憎まれ口をたたいて、『まあまあおめでとう』みたいな。ありがとうございます、って切った後に、すぐに…」と、直後に有田からLINEがあったことを明かした。「『おめでとう』『お前が結婚して俺は嬉しい』って」と内容を話すと、ヒコロヒーと佐野も大笑い。「電話じゃ素直になれないんすか」と佐野が言うと、小峠が「そう、電話じゃ素直になれない！」と照れ笑いする有田を攻めた。