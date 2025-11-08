有田哲平（54）が、7日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0時53分）に出演。子どもへの思いを話した。

この日は小峠英二（49）、ヒコロヒー（36）、Aぇ！group佐野晶哉（23）とともに横浜市の野毛町ではしご酒。

有田は「結婚しても何も変わらなかったけど、子どもが生まれたらね。飲みの約束とかしたら（午後）9時以降いくわ、みたいな」。小峠が「お子さんの世話、お風呂とかご飯とかがあるという時は、なるべく家にいるようにしてるっていうことですよね」と言うと、有田は「ただ会いたいだけだよ。めったに会えないから」。これを聞いたヒコロヒーは「いちばんいいこと言ってません？」。有田は「まあ、小峠よりはね」と笑いを誘った。

さらに子どもとのエピソードを披露。「子どもがね、今日も朝、幼稚園に行くわけね。『じゃあね』って言って、ドアをしばらく出ないんだよ。もう行きな、って言っても、それでも出ない。それでパーンって行くんだよ。オレはしばらく、早く帰りたいけど…」としみじみ。ヒコロヒーが「泣いてますやん」と笑った。